Nvidia öffnet den Spiele-Streamingdienst Geforce Now für alle interessierten Spieler. Foto: Florian Schuh/dpa-tmn

Berlin. Der Grafikkarten-Spezialist Nvidia will in großem Stil beim Game-Streaming mitmischen. Hierbei laufen die Spiele auf Servern in Rechenzentren, statt auf Geräten zuhause. Nutzer streamen nur das Videobild.