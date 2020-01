Hamburg. Bundesweit beschweren sich tausende Nutzer über Störungen im Vodafone-Netz. Auch andere Anbieter sollen betroffen sein.

Wie das Portal allestörungen.de meldet, gibt es massive Störungen vor allem im Vodafone-Netzt. Seit 4.30 Uhr steigen Problemmeldungen von Kunden in die Höhe. Gegen 7 Uhr haben sich schon fast 15.000 Menschen in ganz Deutschland gemeldet, dass die Verbindung down sei. Auch Kunden von Telekom, 1&1, Arcor, Entega und Unitymedia sind angeblich betroffen.

Hier sieht man eine Karte der betroffenen Gebiete



Mehr in Kürze