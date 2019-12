Der Angeklagte soll zusammen mit anderen die Netzplattform „Fraudsters“ gegründet haben. Das Forum mit Bezug zu dem englischen Begriff für „Betrüger“ wurde Anfang April 2019 abgeschaltet. Foto: Oliver Berg/dpa/Symbolbild

Bad Kreuznach. Mit der Verlesung der Anklage hat am Montag in Bad Kreuznach in Rheinland-Pfalz der Prozess gegen einen 34-jährigen Mann begonnen, der eine illegale Internet-Plattform mitbegründet haben soll.