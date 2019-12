Ausnahmezustand in New Orleans nach Cyberattacke MEC öffnen

Die Stadt New Orleans ist Opfer einer Cyberattacke geworden. Foto: Jens Büttner/zb/dpa

New Orleans. In der Metropole New Orleans im Süden der USA ist am Freitag wegen einer Cyberattacke der Ausnahmezustand erklärt worden.