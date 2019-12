Cupertino. Apple hat die Charts für die beliebtesten iOS-Apps 2019 veröffentlicht. Vor allem die teuerste App in den Top 20 überrascht.

Beim Thema Apps denken deutsche Smartphone-Nutzer eher praktisch. Zumindest, wenn es um bezahlte Programme für iPhones geht. Denn die meistgekaufte App in Deutschland 2019 ist ausgerechnet die Pro-Version eines Blitzer-Warners. 49 Cent ist den Nutzern der Schutz vor unangenehmen und teuren Schwarz-Weiß-Fotos wert. Das verraten die Charts für Apples App Store, die das Unternehmen zum Jahresende veröffentlicht hat. (Weiterlesen: Diese Sicherheitslücke kann Apple einfach nicht schließen)

Die Top 10 der kostenpflichtigen iOS-Apps 2019:

BlitzerPro Threema WeatherPro WatchChat 2: for WhatsApp Oje, ich wachse! AutoSleep Schlaftracker Facetune Forest ADAC Camping / Stellplatz 2019 ProCamera.

iOS Top 20: Teuerste App ist für Gartenfreunde

Mit Threema steht auf dem zweiten Platz etwa ein verschlüsselter Messenger mit hohen Datenschutzprinzipien. Den fünften Platz nimmt mit "Oje, ich wachse!" eine App ein, die Eltern Entwicklungssprünge ihrer Babys erklärt. Eine Babyfon-App auf Platz elf ist da nur ein logischer Schritt weiter. Größte Überraschung in den Top 20 ist aber der 19. Platz. 13,99 Euro ist vielen Nutzern die App PlantSnap Pro wert, mit der man Pflanzen per Smartphone identifizieren kann.

Kostenlose Apps: Facebook und Google landen vorne

Wenig Überraschung gibt es hingegen bei den kostenlosen Apps. Hier liegen vor allem die üblichen Messenger, soziale Netzwerke, Karten- und Streaming-Apps vorne. (Weiterlesen: Sieben Spotify-Tipps, die Nutzern kennen sollten)

Die Top 10 der kostenlosen iOS-Apps 2019:

Whatsapp Instagram Youtube Google Maps H&M Spotify Netflix Snapchat eBay Kleinanzeigen McDonald’s Deutschland

iPad-Charts: Fokus auf Produktivität

iPad-Nutzer haben im Vergleich ganz andere Anforderungen an ihre Apps. Hier fließt das Geld klar in Notizen-, Textverarbeitungs- und Dokumentenscanner-Apps, außerdem Apps zur Bildbearbeitung. 10,72 Euro wurden dabei 2019 im Durchschnitt pro App ausgegeben.

Beliebte kostenlose iPad-Apps sind vor allem die gängigen Streamingdienste und Mediatheken, Office-Apps und Shopping-Angebote. Interessant: Nutzer wünschen sich offenbar eine Alternative zu Apples Safari-Browser auf dem iPad. Googles Chrome-Browser steht an zehnter Stelle der Download-Charts.

Charts ohne Apple-Apps

Apples eigene Dienste, wie der Musik-Streaming-Dienst Apple Music, werden in der Übersicht nicht berücksichtigt. Apple verrät bei den Download-Charts 2019 nur die Platzierung, nicht jedoch, wie viele Käufe genau dahinter stecken. Rückschlüsse auf den gesamten deutsche App-Markt lassen sich daraus nur bedingt schließen.



Rund 28,2 Prozent aller Smartphonenutzer in Deutschland haben nach Zahlen des Marktforschers IDC ein iPhone. Aktuelle Angaben für den deutschen Google Play Store gibt es derzeit noch nicht. Google hat eine von Nutzern und dem Unternehmen getroffene Auswahl der besten Apps veröffentlicht.

