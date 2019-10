Betroffen davon seien rund 80.000 Haushalte in ganz Deutschland, sagte eine Sprecherin des Unternehmens. Foto: dpa/Federico Gambarini

Düsseldorf. Die Ursache sei noch unklar, Techniker arbeiteten "mit Hochdruck" an der Lösung des Problems. 80.000 Vodafone-Kunden in ganz Deutschland sind am Mittwochabend von Problemen mit Kabel-Telefonen betroffen.