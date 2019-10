New York. Großer Aufschrei in der „Fortnite“-Community: Für einen Tag war das beliebte Online-Spiel offline. Jetzt ist zurück; mit einigen Neuheiten.

Die Auszeit für Fans des populären Online-Spiels „Fortnite“ ist nach gut einem Tag vorbei. Der Publisher Epic startete das Spiel mit einer frischen Spielwelt neu.

Am Sonntagabend war die bisherige „Fortnite“-Insel nach dem „Saison-Finale“ plötzlich in einem schwarzen Loch verschwunden und die Spieler blieben ratlos zurück.

Für „Chapter 2“ wurde die Landschaft der „Fortnite“-Insel etwas bergiger gemacht und mit mehr Natur versehen. Neue Standorte wie ein Kraftwerk und ein Leuchtturm kamen hinzu. Die Spielefiguren können nun auch schwimmen und angeln sowie neue Herausforderungen absolvieren.

Bei dem 2017 gestarteten Spiel treten im sogenannten „Battle-Royal“-Modus einzelne Player und Teams gegeneinander im Kampf an. Es gewinnen der letzte Überlebende oder das letzte verbliebende Team. Obwohl „Fortnite“ kostenlos gespielt werden kann, geben Fans zum Teil viel Geld für die Individualisierung ihrer Figuren aus. Im Sommer gab es in New York eine „Fortnite“-Weltmeisterschaft mit Preisgeldern von insgesamt 30 Millionen Dollar.