Osnabrück. Wegen einer Änderung bei Whatsapp sind Nachrichten-Newsletter ab Dezember nicht mehr möglich. Mit diesen Alternativen bekommen Sie weiterhin kostenlos alle News direkt aufs Smartphone.

Nachrichtenportale dürfen spätestens ab dem 7. Dezember 2019 keine Newsletter mehr per Whatsapp verschicken. Das hat die Facebook-Tochter im Sommer beschlossen und eine Änderung ihrer AGB zum Winter angekündigt. Als Leser müssen Sie aber auch in Zukunft nicht auf schnelle Informationen direkt auf dem Smartphone verzichten.

Schon jetzt bieten wir Ihnen tägliche News bei diesen kostenlosen Whatsapp-Alternativen an:

Exklusives Sonderangebot

Als bisheriger WhatsApp-Nutzer haben Sie exklusiv die Möglichkeit, unsere News-App zwei Monate lang kostenlos zu testen. Melden Sie sich dazu über diesen Link an und erhalten Sie Push-Nachrichten für die Bereiche, die Sie interessieren.

Im Video: Unsere kostenlosen Whatsapp-Alternativen Schritt für Schritt erklärt.

Gerne könne Sie uns auch Vorschläge, wie Sie künftig informiert werden wollen, hier in die Kommentare posten, oder per E-Mail zukommen lassen.



Hintergrund der AGB-Änderung bei Whatsapp ist offenbar, dass das Unternehmen monatlich rund zwei Millionen Konten sperrt, die unter Spam-Verdacht stehen und automatisiert massenhaft Nachrichten verschicken. Unter anderem sollen im Rahmen der Wahlen in Brasilien Menschen ungefragt Spam-Nachrichten erhalten haben, was teilweise die Entscheidung an der Wahlurne beeinflusst haben soll.