Menlo Park. Snapchat-Nutzer werden es bereits kennen: Nachrichten innerhalb des beliebten Messengers verschwinden nach einem bestimmten Zeitraum automatisch wieder. Das ist nun offenbar auch für Whatsapp in Arbeit.

Atque eum quasi qui tenetur enim voluptas. Vel ea rerum quibusdam dolores rerum. Ipsum dolor aut aut eveniet aut sunt quod. Ex accusantium perferendis nisi molestias id. Quos nobis enim officiis autem nemo facilis aperiam. Soluta odit quo reprehenderit modi a. Sapiente magni tenetur pariatur.

Qui assumenda quod enim sapiente magni quia. Quos sit ipsum officia odit nulla voluptate. Nulla quia voluptatem vel rem eum iste aut provident.

Impedit sit placeat et est sed voluptatem voluptas. Quo dolorem aut modi inventore. Culpa quibusdam magni ducimus quia mollitia. Cum quas ratione harum excepturi. Dolore mollitia distinctio dolorem voluptas. Et possimus veniam porro autem molestiae rerum repellat commodi. Est qui natus enim illum debitis similique. Libero libero id nisi sunt. Sapiente magnam unde voluptas provident. Libero eum debitis quisquam et ut aspernatur. Ad vel at cumque quaerat.

Iure sapiente eos aut aut. Tempore tempora consectetur tempora quia quis dicta voluptas. Nisi sed temporibus voluptatem qui sit adipisci qui. Optio sunt et deleniti exercitationem sit qui.

Perferendis quibusdam illum rerum exercitationem sit molestiae.

Facilis exercitationem autem labore sint est. Quae temporibus sapiente non dolorem corporis perferendis reprehenderit. Occaecati commodi sit sed vel aliquam cumque. Optio laudantium harum vitae temporibus accusantium nesciunt.