Osnabrück. Runde zwei bei EA Sports: Nach dem American Football-Franchise Madden ist nun mit NHL 20 der nächste Sport-Blockbuster erschienen. Unsere Redaktion hat das Spiel auf der PS4 auf Herz und Nieren geprüft. Was dabei herausgekommen ist, lesen Sie in unserer NHL 20-Review.

In schöner, weil jährlich wiederkehrender Regelmäßigkeit, stellen sich Sportfans die Frage: Madden, FIFA, NHL – lohnt sich der Kauf oder nicht? Gerade bei NHL stellt sich die Beantwortung der Frage als besonders schwierig heraus. Der Grund: Schon in den vergangenen Jahren hat es EA Sports geschafft, ein nahezu perfektes Videospiel aufs Trapez zu bringen. Was soll man da noch besser machen?

Gritty rastet aus

Ganz einfach, man dreht an den kleinen Schräubchen und legt im Detail nach. An diesem Prinzip haben sich die Macher auch dieses Mal orientiert. So hat beispielsweise endlich das leicht grenzdebile, aber schnell zur Kultfigur gewordene Maskottchen der Philadelphia Flyers, Gritty, den Weg ins Spiel gefunden. Nach Toren der Flyers sieht man das Zotteltier auf der Tribüne ausflippen. Zuschauer kommen dabei nicht zu schaden – anders als es in der noch jungen Geschichte Grittys bisher der Fall war. Klar, dass auch die anderen Maskottchen der Teams nicht fehlen.

Doch Gritty und Co. sind nicht die einzige Neuerung im Spiel. EA Sports gönnt dem Spieler neue Möglichkeiten in den Modi Ones und Threes, in denen der (Einzel-)Spieler nun auch in einer Battle Royale-Variante antreten kann. Außerdem sind ab sofort lokale Multiplayer-Duelle möglich. Das macht eine Weile Spaß, eignet sich aber eher nicht für nachhaltiges Spielvergnügen – wenn überhaupt, dann nur online.

Zwar wird vor allem Ones als "ultimativer Party-Modus" angepriesen. Ob sich das Game jedoch als abendfüllendes Element entpuppt, darf bezweifelt werden. Aufgestückt wurden auch die Inhalte beim onlinebasierten Modus Ultimate Hockey Team.



Franchise-Modus als Königsdisziplin

Auch der beliebte Franchise-Modus, bei dem der Spieler sein Team über mehrere Saisons organisiert, hat einige neue Elemente dazubekommen. Nun lassen sich beispielsweise Trainer engagieren, zudem hat die Zusammensetzung der Reihen Auswirkungen auf deren Stärke. Freilich: Der große Wurf sind diese Zusätze nicht, wobei der Franchise-Modus auch schon vorher gut mit Inhalten bestückt war. Nicht nur für den Autor ist dieser Spielmodus die Königsdisziplin in der NHL-Reihe.

Auch das Gameplay ist anders: Erfahrenen NHL-Cracks fällt die erhöhte Spielgeschwindigkeit auf, die das Game teilweise noch anspruchsvoller werden lässt. Wer in Sekundenbruchteilen noch in der Lage ist, Dekes und Körpertäuschungen auszuführen, beherrscht wohl auch die heftigsten Gitarrensoli. Die Mehrheit dürfte dagegen den Regler für die Geschwindigkeit etwas runterfahren, denn wieder einmal lässt sich auch die kleinste Gameplay-Einstellung verändern.

Die von EA Sports angekündigte neue Künstliche Intelligenz bei den Torhütern fiel im Test nicht sonderlich auf. Dafür sind vor allem bei den Franchise-Playern wie Connor McDavid oder Alexander Ovechkin deutlich individuelle Merkmale zu sehen, sowohl beim Aussehen als auch bei den Bewegungen wie beispielsweise dem mächtigen Slapshot, dem Signature Move von Ovechkin.

Das Spiel an sich ist in Teilen auch schwerer geworden. Das fällt vor allem in Zweikampfsituationen auf, in denen der Spieler viel schneller den Puck verliert. Außerdem ist es schwer geworden, seinen Gegenspieler zu checken, da der Gegner mehr Körperfinten einsetzt. Dennoch fallen gefühlt mehr Tore, was eigentlich gegen eine verbesserte Torhüter-KI spricht.



Wie schon erwähnt, ist NHL 20 noch schneller und auch ein wenig schwerer geworden. Den Stresslevel erhöht EA Sports in diesem Jahr leider durch ein neues Kommentatorenteam: Altmeister Ray Ferraro sitzt nun neben Hauptkommentator James Cybulski, der vor dem Einsprechen der Kommentare offensichtlich zu viel Kaffee oder Schlimmeres zu sich genommen hat. Als wäre das Geschehen auf dem Eis nicht schon aufregend genug, redet und schreit Cybulski in einer Tour begeistert vor sich hin. Nun ja, die erlebnisorientierten Amerikaner finden so etwas wohl gut. Der Autor hingegen wünscht sich derweil Mike Emrick zurück.

Außerdem neu bei NHL 20: Die Spielpräsentation wurde umgestaltet und kommt nun deutlich moderner daher.

Fazit: Natürlich ist NHL 20 mehr als ein Roster-Update – und die Hardcore-Fans können sich auch in diesem Jahr wieder auf eine nahezu perfekte Umsetzung ihres Lieblingssports freuen. Für Gelegenheitszocker des Kufensports, die mit NHL 19 komplett zufrieden waren, ist es fraglich, ob sich ein Kauf lohnt. Neben den treuen Fans kommen da schon eher diejenigen in Betracht, die in den vergangenen Jahren kein Spiel aus der NHL-Reihe erworben haben. Sie erwartet eine Simulation mit reichlich Inhalten, großem Spielspaß und einer perfekten Mischung aus Action und Realismus. Und Gritty ist endlich mit dabei!