Mobilfunkantennen für das 5G-Netz an der Spitze eines Mobilfunkmastes. Foto: Frederico Gambarini

Berlin. Mit neuen Standorten in Berlin baut Vodafone die Infrastruktur für den neuen Mobilfunkstandard 5G weiter aus. Die erste Station ist heute in dem Wissenschafts- und Technologie-Park Adlershof an den Start gegangen.