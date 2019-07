Gamescom in Köln mit erweiterter Fläche MEC öffnen

Koelnmesse-Chef Gerald Böse hat eine flächenmäßig noch größere Gamescom angekündigt. Foto: David Fischer

Berlin/Köln. Für die Gamescom stellt die Koelnmesse in diesem Jahr rund fünf Prozent mehr Fläche zur Verfügung. Insgesamt werde das Event für digitale Spiele (20. bis 24. August) 210.000 Quadratmeter belegen, kündigte Gerald Böse, Chef der Koelnmesse, in Berlin an.