Hamburg/Wien. Seit Wochen werden Facebook-Nutzer gegen ihren Willen in dubiosen "Abnehmvideos" markiert. Was dahinter steckt – und wie Sie das verhindern.

Seit etwa Mitte Mai werden Facebook-Nutzer ungewollt in Beiträgen markiert, in denen angebliche Wundermittel zum Abnehmen vorgestellt werden. Dabei handelt es sich um platte Werbung für höchst fragwürdige Produkte. (Weiterlesen: Zehntausende fallen auf falsches Facebook-Gewinnspiel herein)

Abzocke in drei Akten

Durch das Markieren von Personen landen die dubiosen Beiträge im Nachrichtenstrom von Facebook-Freunden. Der persönliche Bezug soll Vertrauen schaffen, die angeblich "unglaublichen Ergebnisse" Neugier erzeugen, um möglichst viele Nutzer zum Klick auf einen weiterführenden Link zu bewegen. Damit beginnt Phase zwei der Masche.

Nach dem Klick landen Nutzer auf externen Webseite, die die Abnehmprodukte bewerben. Die Seiten erwecken den Anschein einer Nachrichtenseite, allerdings sind die Inhalte substanzlos; unter anderem sind angegebene Quellen gefälscht und Erfahrungsberichte frei erfunden. Die Seite soll die Nutzer lediglich zu Phase drei führen: der Anmeldung und Bestellung.

Laut den Anti-Betrugs-Experten des Vereins Mimikama bekämen die Hintermänner, abgesehen vom Verkaufserlös, bereits eine Provision für neu gewonnene Nutzerdaten – die sie wiederum verkaufen können. Die beworbenen Produkte seien minderwertig und überteuert, immer wieder komme es gar nicht zu Lieferung. (Weiterlesen: Whatsapp bald mit Werbung – So sieht der Messenger dann aus)

Was markierte Nutzer tun können

In der Facebook-Einstellungen können Nutzer festlegen, dass sie ihre Einwilligung geben müssen, wenn sie markiert wurden. Unter dem Punkt "Chronik und Markierungseinstellungen" und dem Unterpunkt "Überprüfung" legen Anwender fest, dass sie informiert werden, sobald sie in einem Beitrag markiert worden sind. Dann kann ein Beitrag auch abgelehnt und gemeldet werden, bevor er in der eigenen Chronik auftaucht.

Wenn ohne eigenes Dazutun Beiträge in der eigenen Chronik veröffentlicht werden, sollten Nutzer umgehend das Facebook-Passwort ändern. Ein weiteres Einfallstor sind die Programme von Drittanbietern, die mit dem Facebook-Profil verbunden sind – und sich teilweise das Recht nehmen, Beiträge in der Chronik zu veröffentlichen. Deren Zugriffe beschränken Nutzer in den Facebook-Einstellungen unter "Apps und Websites" ein. (Weiterlesen: Was Nutzer über den SMS-Nachfolger RCS wissen müssen)