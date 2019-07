Berlin. Wer auf seinem Smartphone das Betriebssystem Android nutzt, sollte neue Updates sofort installieren. Das empfiehlt das BSI.

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik richtet sich mit einer "technischen Warnung" an Nutzer des Handy-Betriebssystems Android. Weil es mehrere Schwachstellen in Googles Software gäbe, sollten Nutzer sofort neue Updates installieren. Gerade das aktuelle Sicherheitsupdate aus dem Juli (2019-07-01 und 2019-07-05) würde mehrere große Schwachstellen im Betriebssystem schließen.

Risikostufe 4

Der BSI stuft die Schwachstellen als Risikostufe 4 ein. Das heißt, dass sie im Ernstfall ein hohes Schadenspotential haben. Besonders problematisch seien Fehler im sogenannten Media-Framework, wie das IT-Fachportal "Golem.de" berichtet. Angreifer können so schädliche Software einschleusen. In Folge eines solchen Angriff könnten Kriminelle "die Kontrolle über das Gerät übernehmen, Daten ausspionieren oder das Gerät unbrauchbar machen". Zur erfolgreichen Ausnutzung der Schwachstellen genüge es, eine manipulierte App zu öffnen oder einen Link anzutippen, der zu einer bösartigen Software führt.

So prüfen Sie Ihre Android-Version

Um herauszufinden, welche Android-Version Sie nutzen, öffnen Sie die Einstellungen Ihres Geräts und wählen Sie "Geräteinformationen" und dann "Softwareinfo". Hier sollte Ihre Android-Version stehen. Und wenn Sie mehrmals mit dem Finger auf die Versionsnummer tippen, öffnet sich – je nach Android-Version – eine versteckte Funktion.