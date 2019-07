Kein Jahr nach seinem ersten Tweet hat Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) Twitter schon wieder den Rücken zugekehrt. Die Gründe dafür sieht der 70-Jährige vor allem in der Kommentar-Kultur, wie Seehofer am Donnerstag dem "Donaukurier" sagte:

"Gelegentlich schaue ich mir dann an, wie das kommentiert wird, und was ich da lese, ist oft dermaßen platt und flach, gehässig und bösartig – nein, von so einer Community möchte ich nicht Teil sein."

Horst Seehofer