Berlin/Osnabrück. Ab Herbst sollen sich Apple-Nutzer mit dem iPhone online und an Flughäfen ausweisen können. Android-Nutzer können das bereits seit rund zwei Jahren.

Im Herbst – voraussichtlich im September – wird Apple das Betriebssystem iOS 13 veröffentlichen. Eine der neuen Funktionen: iPhone-Besitzer können die Online-Ausweisfunktion (e-ID) des Personalausweises nutzen. Das funktioniert über die kostenlose AusweisApp2 des Bundes, die ebenfalls im Herbst in Apples Appstore verfügbar sein soll. (Weiterlesen: Zwölf iPhone-Tipps für den Alltag)

Sobald iOS 13 und AusweisApp2 für das iPhone zum Download bereit stehen, können Nutzer die "digitalen hoheitlichen Anwendungen für Personalausweis, ePass und eVisum" nutzen, teilte das Innenministerium mit. Dazu zählen:

im Internet oder an Automaten ausweisen

bei Personenkontrollen an internationalen Flughäfen ausweisen

digitale Dokumente rechtsverbindlich zu unterzeichnen

elektronisch Behördengänge oder geschäftliche Angelegenheiten erledigen

Informationen zum Kindergeld abrufen

ein Führungszeugnis beantragen

den Punktestand in Flensburg abfragen

Renteninformationen verwalten

Petitionen beim Bundestag unterschreiben

beim Postident-Verfahren der Deutschen Post ausweisen.

AusweisApp2 steht Android-Nutzern bereits seit rund zwei Jahren zur Verfügung. Mit iOS 13 öffnet nun auch Apple die Nahfunkschnittstelle (NFC), die für die e-ID-Funktion benötigt wird. Dadurch übernimmt das iPhone die Aufgaben eines Kartenlesegeräts. Ursprünglich hat Apple darüber nur seinen Bezahldienst Apple Pay abgewickelt. (Weiterlesen: Was Sie über Apple Pay wissen müssen)

Das kostet der E-Perso – und diese Daten werden gespeichert Das wird auf dem Ausweis gespeichert: Auf dem Ausweis-Chip werden Familienname, eventuelle Geburtsnamen, Vornamen, das Geburtsdatum, der Geburtsort, Adresse und Postleitzahl und die Seriennummer des Ausweises gespeichert. Außerdem ein hochauflösendes biometrisches Passbild und - auf Wunsch - zwei Fingerabdrücke des Ausweisinhabers. Es gibt keine Pflicht zur Speicherung der Fingerabdrücke. Nicht gespeichert werden Unterschrift, Größe und Augenfarbe. Die Kosten: Ein E-Perso kostet Antragsteller unter 24 Jahren 22,80 Euro und ist sechs Jahre lang gültig. Antragsteller ab 24 Jahren zahlen 28,80 Euro bei zehn Jahren Gültigkeit. Ein nachträgliches Aktivieren der e-ID, das Ändern der PIN im Bürgeramt oder die Freischaltung einer gesperrten e-ID kosten jeweils sechs Euro. Bis Ende November 2020 laufen die letzten chiplosen und laminierten "alten" Personalausweise aus. Danach wird es nur noch den E-Perso geben. (dpa/mao)

Der seit mittlerweile sechs Jahren verfügbare Personalausweis mit e-ID ist bislang jedoch keine Erfolgsgeschichte und trägt nur wenig zur Verbreitung elektronischer Behördendienste bei. Nun hoffen Beamte auf Besserung, wenn ab Herbst Android- und iOS-Nutzer die e-ID im Smartphone und ohne zusätzliches Gerät nutzen können. Externe und kostenpflichtige Lesegeräte sind dann unnötig. (Weiterlesen: Experte über "das schlechteste Apple-Produkt aller Zeiten")

In Großbritannien wird die Funktion in der sogenannten "Brexit-App" zum Einsatz kommen. Über das Programm beantragen EU-Bürger einen dauerhaften Aufenthaltstitel in Großbritannien.