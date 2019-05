Ein Lautsprecher Amazon Echo mit Alexa Voice Service. Amazon macht es der Sprachassistentin einfacher, gespeicherte Aufnahmen zu löschen. Foto: Elaine Thompson/AP

Seattle. Amazon macht es nach der jüngsten Kritik am Datenschutz bei seiner Sprachassistentin Alexa einfacher, gespeicherte Aufnahmen zu löschen. So kann man das künftig auch per Sprachbefehl erledigen, wie Amazon am Mittwoch mitteilte.