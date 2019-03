Cupertino. Braucht man Ohrstöpsel für knapp 180 Euro? Nicht nur Apple-Jünger beantworten diese Frage mit einem klaren ja. Nun hat das kalifornische Unternehmen die nächste Generation der AirPods enthüllt.

Ein wenig sehen sie aus wie klassische Ohrstöpsel, denen man die Kabel abgeschnitten hat. Apples vor zwei Jahren vorgestellte AirPods fungieren aufgrund ihres markanten Aussehens ebenfalls als Statussymbol. Und das mit Erfolg: In diesem Jahr soll laut Analysten das 179 Euro teure Gadget bei den Verkaufszahlen die 40-Millionen-Grenze knacken. Am Mittwoch präsentierte Apple nun die nächste Generation seiner Bluetooth-Kopfhörer, die mit neuen Funktionen daherkommt. Am Design hält das Unternehmen fest.

Demnach können Käufer der neuen AirPods nun per Sprachbefehl "Hey Siri" direkt auf Apples Sprachassistentin zugreifen. Möglich macht das der speziell für Kopfhörer gedachten Chip "H1", der bis zu 50 Prozent mehr Sprechdauer im Vergleich zu den 2016er-AirPods ermöglichen soll – also drei statt zwei Stunden. Ansonsten halten sich die technischen Veränderungen im Detail versteckt: Das Wechseln zwischen den Geräten beim Musikhören auf iPhone, Apple Watch oder iPad erfolgt nun doppelt so schnell.

Die neuen AirPods werden entweder mit dem Standard-Ladecase oder einem neuen kabellosen Ladecase ausgeliefert, das kompatibel zu Qi-Ladematten ist – dafür veranschlagt Apple 89 Euro, der Preis samt AirPods erhöht sich also auf 229 Euro. Wie berichtet, soll die hauseigene Ladematte "AirPower" ebenfalls in diesem Jahr erscheinen. Die Auslieferung der AirPods 2 soll noch Ende März starten.