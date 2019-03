Hamburg. Während eines Gastvortrags an der US-Universität Standford rief WhatsApp-Gründer Brian Acton die Anwesenden auf, Facebook zu löschen. Es ist nicht das erste Mal.

Wenn es nach WhatsApp-Gründer Brian Acton geht, dann wird es für Facebook-Nutzer höchste Zeit, ihren Account zu löschen. Bei einem Gastvortrag an der US-Universität Standford in Kalifornien kritisierte der 47-Jährige laut "t3n" den Kapitalismus im Silicon Valley sowie die Profitgier der Unternehmen. Allen gehe es nur ums Geld – ohne Rücksicht auf Verluste. Die Studenten rief Acton daher dazu auf, ihre Profile in dem sozialen Netzwerk zu löschen.

Zweiter Lösch-Aufruf

Vor ziemlich genau einem Jahr hatte Acton schon einmal über seinen Twitter-Account das Löschen empfohlen und war Gründer Mark Zuckerberg in den Rücken gefallen. Damals stand der Aufruf in Verbindung mit dem Datenmissbrauch durch das Unternehmen Cambridge Analytica.

Im November 2017 hatte Brian Acton Facebook im Streit verlassen, weil er keine Werbung auf der Plattform wollte. Die 19 Milliarden US-Dollar schwere Übernahme von Whatsapp durch Facebook im Jahr 2014 machte ihn zum Multimilliardär.

Vor den Stanford-Studenten führte Acton aus, dass Facebook sich nicht um die Privatsphäre der Nutzer scheren würde. Er verwies auch auf Schwierigkeiten, die Facebook hat, zwischen echten und Fake-News zu unterscheiden. Wer Facebook nutze, würde dem Konzern zu viel Macht mit seinem Vertrauen und seinen Daten geben. "Wir kaufen ihre Produkte. Wir melden uns bei diesen Seiten an." Die einzige Lösung sei demzufolge, Facebook zu löschen.