New York. Wenige Tage vor dem Release des neuen Action-Spiels "The Division 2" von Ubisoft hatte unsere Redaktion die Gelegenheit, das Spiel ausführlich zu testen. In diesem Test erklären wir, wie gut "The Division 2" geworden ist, spielen eine Beispielmission und erklären, was Spieler vom neuen Loot-Shooter erwarten können.

Fast auf den Tag genau drei Jahre ist es her, dass Ubisoft den ersten Teil von "The Division" veröffentlicht hat. Die Aufregung um das Spiel war 2016 groß. Trailer und Screenshots versprachen eine für damalige Verhältnisse bombastische Optik, das Setting im von einer Epidemie gezeichneten New York eine interessante Rahmenhandlung und vor allem das kooperative Spiel zusammen mit Freunden oder Online-Kameraden eine hohe Motivation. Erwartet wurde damals der neue Spielekracher. Doch es kam anders. Wie von unserer Redaktion im Test zu "The Division" 2016 prophezeit, verloren viele Spieler schnell die Lust am Spiel. Ubisoft hatte mit merkwürdigen Spieldesign-Entscheidungen den Zorn der Spieler auf sich gezogen. Erst als die Entwickler sich die Wünsche der "Division"-Spieler zu Herzen nahmen und mit Updates nachbesserten, kam die Spielergemeinde zurück.

"The Division 2" als logische Konsequenz

Mit "The Division 2" schickt sich Ubisoft nun an, einiges besser zu machen, als noch im Vorgänger, obgleich die Spielmechanik nahezu identisch ist. Ob "The Division 2" ein Top-Titel geworden ist, versuchen wir in den folgenden Zeilen zu klären. Als Einstimmung auf das neue Action-Spiel von Ubisoft, hier vorweg der Trailer von "The Division 2":

Der Trailer von "The Division 2" verspricht Action pur. Und wie unsere zehnstündige Anspiel-Session zeigt, bemüht sich Ubisoft sehr, dieses Versprechen im Spiel zu halten.

"The Division 2" im Test

Vorgehensweise zum Test von "The Division 2" Unsere Redaktion hat zum Test von "The Division 2" ein Test-Exemplar für die PC-Version bekommen. Das Spiel erscheint darüber hinaus auch auf Xbox One und Playstation 4. Wir konnten das Spiel bereits zehn Stunden testen, haben unsere Spielfigur auf Level 15 von 30 hochgespielt. Das bedeutet, wir haben einen guten Eindruck vom Missionsdesign, von den Spielabläufen und vom wichtigen Ausrüsten und Spezialisieren des Charakters. Diese Eindrücke versuchen wir hier zu vermitteln. Da "The Division 2" im sogenannten Endgame, also ab dem Erreichen von Level 30, noch einmal viele Änderungen und Erweiterungen erfährt (Dark Zones, bessere Ausrüstung, schwerere Gegner), beurteilen wir diesen Teil des Spiels noch nicht. Wir werden diesen Text updaten, sobald wir ausreichend Erfahrungen im Koop-Spiel und in den Dark Zones gesammelt haben.

Wie im Trailer zu "The Division 2" zu sehen ist, geht es für Spieler dieses Mal nicht ins winterliche New York, sondern ins sommerliche Washington. Bis auf den Ortswechsel und kurzen statt langen Hosen hat sich am Setting von "The Division 2" im Vergleich zum Vorgänger nicht viel getan. Die Spielwelt ist noch immer von einer Epidemie befallen. Menschen sterben daran, eine Ordnung existiert nicht mehr, rivalisierende Banden haben die Straßen dank Waffengewalt im Griff. Als sogenannte "Division"-Agenten gehen Spieler dagegen vor, beschützen Zivilisten und suchen darüber hinaus nach einem Heilmittel für die Seuche.

Guter Loot tut gut



"The Division 2" bleibt seinem Kern treu: Das Action-Spiel gehört dem Genre "Loot-Shooter" an. Das bedeutet, der Spieler verbessert seinen Avatar nicht nur durch höhere Levels, sondern vor allem durch bessere Ausrüstung. Diese finden Spieler zum einen in den Hinterlassenschaften erledigter Gegner, in besonderen Belohnungskisten (etwa nach dem Erledigen eines Boss-Gegners) oder bei Händlern. Außerdem gibt es die Möglichkeit, selbst bessere Waffen oder Ausrüstungsgegenstände herzustellen.

Das System ist besonders in den ersten Spielstunden motivierend. Innerhalb kürzester Zeit hatten wir die ersten grünen Gegenstände, also Ausrüstung, die deutlich besser als die Standard-Ausrüstung ist, gefunden. Das motiviert sehr. Ebenso wie die Belohnungen am Ende von Boss-Kämpfen. Diese verbessern die Spielfigur meist ungemein. Darüber hinaus finden wir auf unseren Streifzügen durch Washington D.C. immer wieder Rucksäcke, Kisten oder Pakete, die wichtige Ressourcen enthalten, mit denen wir wiederum an Werkbänken neue Waffen oder Ausrüstung herstellen können. In den ersten Spielstunden gibt es immer etwas zu finden, immer etwas zu tun.

In Deckung!

Gespielt wird "The Division 2" erneut aus der sogenannten "Third-Person"-Perspektive, das heißt der Spieler blickt von hinten auf seine Spielfigur. Auch wieder mit dabei ist das HUD, das sogenannte "Head-Up-Display", das allerlei wichtige Informationen für den Spieler bereit hält, etwa Lebenspunkte, Navigation oder Munition. Ebenfalls essentiell: das Deckungssystem. Wie schon in "The Division" funktioniert das einfache Deckungssystem perfekt, was freilich beim Dauerbeschuss durch Feinde zwingend nötig ist.

Beim Anspielen von "The Division 2" haben wir uns über jedes schrotte Auto, über Kisten oder Betonwände gefreut, hinter denen wir uns verstecken konnten. Ein stupides "Drauf-Los-Rennen" führt in "The Division 2" nicht zum Erfolg. Es ist zwar kein Taktik-Shooter á la "Rainbow Six", aber das Deckungssystem verleiht dem Spiel zumindest taktische Elemente (mehr dazu siehe Fazit).



Eine Beispielmission von "The Division 2"

"The Division 2" spielt sich schon kurz vor Release unglaublich rund. Während andere vermeintliche Blockbuster-Titel beim Release noch mit großen Schwächen zu kämpfen haben ("Fallout 76" oder "Anthem"), sind uns in "The Division 2" nur wenige kleine Bugs aufgefallen. Hier und da ploppt mal eine Nicht-Spieler-Figur auf, die kurz vorher nicht da war, auch sind wir zwei Mal vom Server geflogen.

Ansonsten aber wirkt "The Division 2" recht fertig. Eine Mission spielt sich etwa so: Für unsere Basis benötigen wir Energie. Andere "Division"-Agenten glauben, dass sich in einem Bürokomplex große Batterien befinden, mit denen wir Kommunikationsgeräte zu Laufen kriegen könnten. Also nichts wie hin. Klicken Sie sich durch die Bildergalerie und erleben Sie, wie wir die Mission gemeistert haben.

Von den vermuteten Batterien war in dem Gebäude übrigens keine Spur. Aber der befreite Zivilist ist ein Wissenschaftler, der uns in Zukunft noch hilfreich sein könnte.

Ausblick auf das Endgame von "The Division 2"

Zehn Stunden und 15 Level haben wir in "The Division 2" bereits hinter uns gebracht und sind damit noch lange nicht am Spielende angekommen. Erste Spieler, die die Kampagne von "The Division 2" durchgespielt haben, berichten von einer Spielzeit von 30 bis 40 Stunden, bis sie das Höchstlevel 30 erreicht hatten. Danach warten jedoch noch weitere Inhalte auf "Division"-Agenten: Ab Level 30 gibt es eine neue, starke Fraktion in "The Division 2", die sogenannten Black Tusk. Auch geht es erst ab Level 30 in die Dark Zones, die umkämpften Zonen in "The Division 2", in denen die beste Beute wartet. Hier verändert sich das Spiel nochmal grundlegend, weshalb eine abschließende Beurteilung erst danach erfolgt.

Das Gleiche gilt für den Koop-Modus, in dem "The Division 2"-Spieler gemeinsam mit bis zu vier Freunden durch das geplagte Washington D.C. ziehen können. Zwar haben wir uns beim Spielen ab und an mit anderen Agenten zusammengetan, das richtige Koop-Gefühl in einem Online-Spiel kommt jedoch erst mit Freunden auf. Ab dem Release von "The Division 2" (Freitag, 15. März 2019) werden wir auch diesen Modus genau unter die Lupe nehmen.



Und wir werden uns genau anschauen, wie es sich mit den Lootboxen verhält. Aktuell ist es so, dass in "The Division 2" lediglich kosmetische Gegenstände per Echtgeld erworben werden können. Das heißt: Wer nach dem Kauf von "The Division 2" kein weiteres Geld investiert, hat keine spielerischen Nachteile zu befürchten. Außerdem verspricht Ubisoft, dass künftige neue Inhalte (DLCs) anders als in "The Division" dieses Mal kein Geld kosten werden. Das war ein großer Kritikpunkt der Spieler des ersten Teils.

Erstes Fazit nach zehn Spielstunden in "The Division 2"

"The Division 2" spielt sich fast genauso wie der Vorgänger. Nur dass Ubisoft dieses Mal beim Spieldesign aus den Fehlern von "The Division" gelernt zu haben scheint. Drei Positiv-Erlebnisse aus unserer Test-Session: