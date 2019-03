Hamburg. Abzock-Nachrichten per Mail sind seit Jahren ein Problem, derzeit haben es die Betrüger vermehrt auf Whatsapp-Nutzer abgesehen.

In den E-Mails warnen die Betrüger davor, dass das Whatsapp-Abo in Kürze enden werde und dann alle Nachrichten und erhaltene Inhalte verloren gingen, berichtet das Verbraucherportal onlinewarnungen.de. Um das zu verhindern, sollen Nutzer sofort auf einen Link klicken und das Whatsapp-Abo kostenpflichtig verlängern – dabei ist Whatsapp kostenlos und bietet seit langer Zeit kein Abomodell mehr an. (Weiterlesen: Nervige Gruppenchats adé? Whatsapp bringt Neuerung)

Whatsapp-Mails in schlechtem Deutsch

Teilweise fordern die Betrüger dazu auf, ein angebliches Whatsapp-Update für Android von einer Webseite zu laden – dabei handelt es um Schadsoftware. Allerdings dürften selbst unerfahrene Nutzern beim Lesen der sogenannten "Phishing-Mails" skeptisch werden, da sie derzeit in sehr schlechtem Deutsch formuliert sind. So lautet der Betreff der aktuellsten Betrugs-Mail: „Aufmerksamkeit-!-Ihre-WhatsApp-Messenger Konto wurde abgelaufen“. (Quiz: Kennen Sie die wahre Bedeutung dieser zehn Emojis?)

Was Nutzer wissen und beachten sollten:

Whatsapp ist kostenlos und zeitlich unbegrenzt

Whatsapp bietet keine Abonnements an

Whatsapp verschickt keine E-Mails, um vor einem angeblichen Abo-Ende zu warnen

laden Sie Apps und Updates nur aus den offiziellen App-Stores, nie von fremden Webseiten

achten Sie bei E-Mails grundsätzlich darauf, ob Sie den Absender kennen und auf korrekte Rechtschreibung.

(Weiterlesen: Zehntausende fallen auf falsche Gewinnspiele zu Kaffeevollautomaten herein)