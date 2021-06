Fälschungs-Filter für Amazon: So sehen Sie nur echte Bewertungen

Auf Amazon gibt es zahlreiche gefälschte Bewertungen – davon sollten sich Nutzer nicht blenden lassen.

dpa/Sebastian Gollnow

Berlin. Bewertungen auf Amazon sollen die Kaufentscheidung erleichtern – allerdings sind bei weitem nicht alle Rezensionen authentisch. Ein kostenloser Dienst filtert verdächtige und gefälschte Kommentare und Bewertungen heraus.

Die Amazon Prime Days beginnen am Montag. Dann gibt es wieder tausende Angebote – und einige Fallen für Interessenten. Gute Bewertungen in Onlineshops sind für Hersteller und Verkäufer dabei so etwas wie digitale Mundpro