Hamburg. Bewertungen auf Amazon.de sollen die Kaufentscheidung erleichtern – allerdings sind bei weitem nicht alle Rezensionen authentisch. Ein kostenloser Dienst filtert verdächtige und gefälschte Kommentare und Bewertungen heraus.

Gute Bewertungen in Onlineshops sind für Hersteller und Verkäufer so etwas wie digitale Mundpropaganda – und damit ein wichtiges Werbemittel. Für mehr Vertrauen und höhere Verkaufszahlen setzen einige Anbieter auch beim Marktführer Amazon auf gefälschte und teils gekaufte Rezensionen. Ob Nutzer ein Produkt wirklich authentisch bewertet haben, überprüfen Nutzer einfach online. (Weiterlesen: Amazon-Kunden erhalten unaufgefordert Pakete – was dahinter steckt)

Reviewmeta blendet Betrüger aus

Reviewmeta untersucht die hinterlassenen Rezensionen von derzeit rund 300.000 Artikeln auf der deutschen Amazon-Seite auf mögliche Ungereimtheiten. Anschließend zeigt der Dienst die um mögliche Fälschungen bereinigte Bewertung des Produkts an. Statt 4,3 von fünf Sternen bekommen beispielsweise die "HolyHigh Bluetooth Kopfhörer" am Ende nur 3,6 Sterne; von den rund 1200 verfassten Bewertungen bleiben rund 220 glaubwürdige übrig.

Anzeichen für gefälschte Amazon-Bewertungen

Der Bewertungs-Check funktioniert kostenlos über die Reviewmeta-Webseite, auf der Nutzer nur den Amazon-Link eingeben müssen. Alternativ gibt es kostenlose Erweiterungen für die Browser Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge und Apple Safari. Verdächtig sind Bewertungen aus Sicht von Reviewmeta unter anderem, wenn:

Nutzer nur ein einziges Produkt bewertet haben

der Text identisch oder nahezu identisch bereits unter anderen Produkten steht

ein Produkt in einer kurzen Zeit auffällig viele Rezensionen bekommen hat

bei einem Produkt ungewöhnlich viele Rezensionen bereits gelöscht worden sind

auffällig wenige Rezensionen den Hinweis "verifizierter Kauf" haben, was einen Kauf direkt auf Amazon und ohne signifikanten Rabatt anzeigt.

Falls Reviewmeta einen Produkt-Link der deutschen Amazon-Seite nicht unterstützt, können Nutzer es auf der US-Seite Amazon.com versuchen – dort filtert der Dienst bei rund 3,5 Millionen Artikeln verdächtige und gefälschte Bewertungen heraus. (Weiter zum Quiz: Kennen Sie die wahre Bedeutung dieser zehn Emojis?)