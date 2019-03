Hamburg. Einen Tag lang wird die deutsche Ausgabe der Online-Enzyklopädie nicht erreichbar sein. Das ist der Hintergrund.

Wikipedia beteiligt sich am Protest gegen die EU-Urheberrechtsreform und schaltet deswegen am 21. März seine deutsche Ausgabe ab. Internetnutzer, die eine Seite der Enzyklopädie aufrufen, werden an diesem Tag nur einen schwarzen Bildschirm mit einer Botschaft der Wikipedia-Autoren vorfinden. Das haben diese in einer Abstimmung beschlossen. Wikipedia-Autor und Vorstandsmitglied der österreichischen Ausgabe, Thomas Planinger, verkündete die Entscheidung über Twitter.

Die von der EU geplante Reform des Urheberrechtes sorgt für viel Kritik. Meist dreht sich die Debatte um Artikel 13, den sogenannten Upload-Filter. Er sieht vor, dass Internetplattformen wie Youtube haftbar gemacht werden können, wenn Nutzer urheberrechtlich geschützte Inhalte wie Filme, Texte oder Musik illegal hochladen.



Nicht-kommerzielle Enzyklopädien wie Wikipedia sollen ausdrücklich von den geplanten Haftungsregeln ausgeschlossen werden, wie der Branchendienst "Heise Online" berichtet. Auf Anfrage bestätigt Planinger dies. "Aber Wikipedia ist keine einsame Insel im großen Internet-Ozean, sondern Teil einer vernetzten Internetgemeinschaft und deshalb sind viele Autoren aus prinzipiellen Erwägungen gegen die EU-Urheberrechtsreform."

Mit dem Protest ruft Wkipedia alle Nutzer dazu auf, sich an ihren Abgeordneten des Europäischen Parlaments zu wenden und an Protesten gegen die Reform teilzunehmen. Eine finale Abstimmung über das Paket in Brüssel ist für Ende März geplant.