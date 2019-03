Hamburg. Mal wieder wirbt ein Unternehmen im Internet mit sexistischen Bildern und diskriminierenden Texten. Und wieder gibt es einen Shitstorm. Es stellt sich die Frage: Wird inzwischen bewusst provoziert, um mehr Aufmerksamkeit zu generieren?

Ein paar Männerhände, abgebildet auf einem Werbefoto des US-amerikanischen Uhrenherstellers Mariner, sorgen derzeit in den sozialen Netzwerken für Unmut. Auf einem Bild gießen sie einer Frau ein Glas Whiskey in den geöffneten Mund. Auf dem zweiten liegen sie am Hals einer Frau, die ihren Kopf nach hinten beugt und die geöffneten Augen abwendet. Die Handgelenke der Männer zieren Uhren aus der Mariner-Kollektion.

Das Urteil der Netzgemeinde ließ nicht lange auf sich warten: "Das ist sehr verstörend", schrieb ein Follower unter den Post der australischen Schriftstellerin Melinda Tankard Reist, die die Bilder auf ihrem Twitter-Account süffisant kommentierte. "Ein perfektes Geschenk für einen Serienmörder", urteilte eine andere Nutzerin. "Eine Frau wird erwürgt", schrieb ein Dritter.

Viele Unternehmen erleben den Zorn der Netzgemeinde

Dass sexistische Werbung in den sozialen Netzwerken für Shitstroms sorgt, ist nicht neu und auch kein amerikanisches Phänomen. Die Discountkette Lidl provozierte im Februar bei einer Werbung für Bagels und Donuts mit dem Slogan "Loch ist Loch". In den sozialen Netzwerken hagelte es Kritik, daraufhin wurde der Post wieder gelöscht mit der Begründung, es sei zu "sehr kontroversen Diskussionen gekommen, die wir so nicht führen möchten". Ziel sei es allerdings, zu unterhalten und die Reaktionen hätten mehrheitlich gezeigt, dass genau das gelungen sei.

Sexistische Werbung in deutschen Innenstädten Im Bundesland Bremen ist sexistische Werbung im öffentlichen Straßenraum seit April 2017. In Flensburg könnte das bald ebenfalls der Fall sein. Aus einem Vorstoß des damaligen Bundesjustizministers Heiko Maas, freizügige Werbung im ganzen Land zu untersagen, wurde dagegen nichts. Die "Vorüberlegungen" würden "nicht weiterverfolgt", sagte ein Ressortsprecher schon 2017 auf Anfrage unserer Redaktion – "weil kein Handlungsbedarf gesehen wird".

Ähnlich uneinsichtig zeigte sich zuletzt auch das Bonner Unternehmen True Fruits. Es warb für seinen schwarzen Smoothie unter anderem mit den Worten "Schafft es selten über die Grenze" und handelte sich damit einen Shitstrom ein. Viele Kommentatoren hielten das für fremdenfeindlich. Das Produkt wurde später aus dem Sortiment genommen, True Fruits kündigte in einem Statement aber gleichzeitig an, weiter provokant werben zu wollen. "Ihr werdet bei uns also immer wieder auf diese Art der Kommunikation stoßen, die dumme Menschen falsch verstehen könnten", hieß es.



Werberat entscheidet über Beschwerden

Was in Sachen Werbung erlaubt ist und was nicht, darüber entscheidet in Deutschland der Werberat. Privatpersonen, gesellschaftliche Gruppierungen oder politische Instanzen können sich mit ihren Beschwerden an das Gremium wenden. Bei der Bewertung der Beschwerden orientiert sich der Werberat an seinem selbst gegebenen Kodex. Danach kann der Rat in eingeschränktem Maße auch sanktionieren: "Entspricht ein Unternehmen der Aufforderung zur Einstellung oder Änderung entsprechend der Beanstandung nicht, rügt der Werberat und schaltet die Öffentlichkeit ein."

Verhaltensregeln gegen Herabwürdigung und Diskriminierung Im Werbekodex heißt es zum Thema Diskriminierung unter anderem, dass keine Aussagen oder Darstellungen verwendet werden dürfen, .... ... die Personen beispielsweise wegen ihres Geschlechts, ihrer Abstammung, (...) oder ihrer Zugehörigkeit zu einer Berufsgruppe diskriminieren;

die den Eindruck erwecken, Personen seien käuflich zu erwerben, oder Personen mit Objekten gleichsetzen;

die Personen auf ihre Sexualität reduzieren oder ihre sexuelle Verfügbarkeit nahelegen;

die mit übertrieben herausgestellter Nacktheit eine Herabwürdigung des Geschlechts vermitteln;

die einen pornografischen Charakter besitzen.

Ende 2018 wurde Media Markt für seine Werbung mit Sophia Thomalla gerügt. Unter dem Hashtag "Männertage" wird das Model, in eine knappe Bluse gekleidet, mit den Worten zitiert: "An diesen Tagen streichelt er einfach alles, was Knöpfe hat." Der Werberat sah das kritisch: Es werde der Eindruck erweckt, dass es in Ordnung sei, Frauen an die Brüste zu fassen. "Dieses Verhalten wird mit dem Motiv verharmlost", sagte Geschäftsführerin Julia Busse damals gegenüber unserer Redaktion. Media Markt verwies auf seinen speziellen Humor, den viele Menschen in Deutschland "so verstehen, wie er gemeint ist: manchmal provozierend und sicherlich auch polarisierend, aber immer mit einem deutlichen Augenzwinkern verbunden".



Lorenz Steinke, Kommunikationsberater und Autor des Ratgebers "Bedienungsanleitung für den Shitstorm" hält eine solche Strategie für gefährlich: "Wir leben in empörten Zeiten, in denen Provokation schnell zu Boykottaurufen führt und dem Ansehen eines Unternehmens langfristig schaden kann." Er selbst rät seinen Kunden eher davon ab. "Der Schaden ist oft größer als der Nutzen", sagt Steinke. Er weiß aber auch, dass eine provokative Werbekampagne kurzfristig viel Aufmerksamkeit erregen kann.

Kleinere Unternehmen profitieren von Provokation

"Wenn klassische Medien und Social Media die echte oder gespielte Empörung in ihrer eigenen Berichterstattung zweitverwerten, kann das für das Unternehmen sehr hilfreich sein und sogar zu einem Solidarisierungseffekt bei den eigenen Kunden führen", sagt Steinke. Insbesondere kleinere Unternehmen, die keine großen Werbeetats haben, könnten davon profitieren. Größere Unternehmen würden dagegen eher konservative Marketingstrategien verfolgen. "Auch wenn es manchmal Ausnahmen gibt, wie zuletzt beim Rasiererhersteller Gillette."



Was Steinke meint ist die Kampagne "We Believe: The Best Men Can Be" (zu deutsch: "Wir glauben an das Beste im Mann"), die in den sozialen Netzwerken sowohl Zuspruch, als auch Kritik erntete. Der Clip nimmt Bezug zur MeeToo-Debatte und stellt die Frage, ob Sexismus wirklich das Beste im Mann ausmacht. Gillette ließ dazu wissen: "Von heute an versprechen wir, überall wo Gillette zu sehen ist, jedes Klischee und jede Erwartung daran, wie ein Mann zu sein habe, kritisch in Frage zu stellen." Lorenz Steincke sagt: "Manchmal ist die Provokation ein Mittel, um sich von einem zu braven Image abzusetzen, das ein Unternehmen über Jahre oder Jahrzehnte unfreiwillig entwickelt hat."

Uhrenhersteller entschuldigt sich öffentlich

Alles andere als eine bewusste Provokation war offenbar der missglückte Post des Uhrenherstellers Mariner. Auf der eigenen Facebook-Seite entschuldigte sich das Unternehmen bei seinen Kunden und Followern: "Wir wissen, dass einige unserer Anhänger diese Bilder anstößig fanden. Wir möchten uns aufrichtig für den Vorfall entschuldigen." Offenbar war der Post von einem Händler verbreitet worden und nicht genehmigt gewesen. "Mariner Watches unterstützt nachdrücklich die Gleichstellung der Geschlechter und verurteilt alle Formen der Gewalt."



Der Verein Pinkstinks, der sich Deutschlandweit gegen Sexismus einsetzt, hält diese Erklärung für glaubwürdig. Doch die Entschuldigung geht Geschäftsführerin Stevie Schmiedel nicht weit genug. Für sie ist klar, dass das "Unternehmen einen Schaden durch diese Form der Werbung fürchtet, aber nicht antizipiert und deshalb nicht genug Vorkehrungen getroffen hat, dass so etwas nicht passiert." Die Gefahr eines Shitstroms wegen Diskriminierung werde unterschätzt. Der Rat des Vereins an Agenturen und Unternehmen lautet deshalb, die eigenen Mitarbeiter zu schulen, was geht und was nicht. "Dazu gehört neben Marketingstrategie auch eine klare Haltung", sagt Schmiedel.