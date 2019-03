Melle. Bjarne fuchtelt mit den Händen in der Luft rum. Der 14-jährige Veteran ungezählter Schlachten ist entnervt: "Wie kann man nur so kacke sein!" Gemeinsam mit seinem Bruder führt Bjarne seine Mutter und mich, ihren Reporterkollegen, in das Computerspiel "Fortnite" ein. Wie sich zeigt, bieten wir ganz kleines Tennis.





Als meine Kollegin Kirsten und ich in das Fernsehzimmer kommen, ist ihr jüngerer Sohn Thure schon mit seinem Kumpel Johannes am Ballern. "Ich feier den mega!", sagt Thure gerade, keine Ahnung wen oder was er meint.



Natürlich ist Johannes nicht im Zimmer, der zockt ebenfalls bei sich zuhause. Gespielt wird online, die Jungs sprechen über ihr Headset miteinander, Kopfhörer nebst Mikro. "Wehe, du machst jetzt den Staubsauger!", warnt Thure. Bjarne, nach einem langen Tag soeben aus der Schule gekommen, übersetzt für uns: Thure hat eine andere Spielfigur umgenietet, "und dann droppen die ihren Loot". Ich übersetz mal den Übersetzer: Legt man einen Gegner um, lässt der seine Waffe fallen, die man aufsammeln kann. Alte Doom-Bildung. "Doom", die Mutter aller Ballergames, habe ich bis zum End Boss durchgespielt, ist 30 Jahre her. Bei Fortnite fällt gleich eine ganze Menge "Loot" (Beute) an. Und weil Thure den Typen plattgemacht hat, verbittet er sich nun, dass Johannes die erbeuteten Gegenstände abgreift.



Einen Thure kennt in diesem Online-Universum natürlich kein Mensch. Diejenigen unter den weltweit 200 Millionen Fortnite-Zockern, die mit ihm schon zu tun hatten, kennen ihn als KillerGorilla162. Bjarne nennt sich Static Zeoot. Static heißt sein Clan, der derzeit eigentlich nur aus ihm und seinem Kumpel David (aka "Static Dafuq") besteht. Zeeot ist "too ez" (zu leicht) rückwärts gelesen, "damit disrespected man seinen Gegner", erklärt Bjarne, man erklärt ihn zur Niete. Disrespecten wiederum ist Hip-Hop-Deutsch und mithin die Langfassung von "dissen".

Fortnite ist ein Third Person Shooter, der Spieler bewegt eine Figur. Im Gegensatz zum Ego Shooter, bei dem der Spieler nur seine Waffe sieht. Das Prinzip ist aber fast immer dasselbe. Man hat 100 Health (Gesundheit) und 100 Armour (Rüstung). Für jeden Treffer, den man kassiert, werden Punkte abgezogen, Gesundheit und Rüstung werden also nach und nach zerschossen. Wer bei null ankommt, ist tot. Je nachdem, welche Waffe der Gegner benutzt, kann man einige Schüsse wegstecken. Bekommt man allerdings eine Handgranate ab oder wird mit dem Raketenwerfer weggebombt, ist sofort Feierabend. Ebenso, wenn ein Scharfschütze einem einen Kopfschuss verpasst. "Hab ich ihn wieder mit einem Headshot gefinisht!", freut sich da der Fachmann.

So viel Englisch rede ich normalerweise nur im Auslands-Urlaub. Die Spielersprache ist unglaublich amerikanisiert. Macht sich sowas eigentlich im Englisch-Unterricht der Kids positiv bemerkbar?



Anzeige Anzeige

Nach einigen Erläuterungen schlagen Bjarne und Thure vor, mal im Modus "Gruppenkeile" zu demonstrieren, wie Fortnite funktioniert. Die Keilerei geht so: Zwei feindliche Gruppen mit bis zu 20 Spielern kämpfen gegeneinander, bis eine von ihnen 100 Eliminierungen erreicht hat. Damit man bei nur 20 Gegnern 100 Kills schaffen kann, erhalten die Avatare unmittelbar nach ihrem Tod ein Respawn, einen Neustart.

"Der Schlachtenbus startet in zehn Sekunden", informiert das Game. Damit werden die Charaktere der Spieler zur Map geflogen, zum Spielfeld, und können innerhalb eines bestimmten Radius aussteigen, wo sie wollen. Absprung. Das große Sterben beginnt fast unmittelbar. Bislang war Fortnite für den unbeteiligten Betrachter eine schweigende Welt in knalligen Farben, die akustische Action spielte sich ausschließlich auf dem Kopfhörer ab. Jetzt, wo Thure das Headset ausgestöpselt hat und der Sound über den Fernseher läuft, wird erst richtig klar, dass es ein Ballergame ist. "Ratatatatat" geht das Staccato des Maschinengewehrs, die Pump Gun ballert mit tieferem Ton, lädt mit detailgetreuem mechanischen Klicken nach. Der Kugelflug wird jeweils grafisch als kurz auftauchende Linie dargestellt. Die virtuellen Waffen sind designt wie echte, allerdings ebenfalls im Kunterbunt-Stil, als hätten Grundschüler sie bemalt.

Ordentlich was los auf dem Schlachtfeld. Unsereiner verliert den Überblick, Thure sein erstes Leben. Im Gamedeutsch: "Doc Fatburn hat KillerGorilla162 mit Schrot vollgepumpt". In rasendem Tempo folgen weitere kleine Texteinblendungen: jemand hat einen anderen "mit der Maschinenpistole durchsiebt"; X hat Y "mit dem Gewehr niedergestreckt".

So martialisch das klingt, gestorben wird völlig unblutig. Es sinkt auch niemand dramatisch zu Boden. Wer "gefinished" wurde, löst sich in blauem Licht auf. Das erinnere sie an den Beamvorgang in der TV-Serie Enterprise, findet die Kollegin, der so langsam ein Mutterlicht aufgeht: "Jetzt finde ich das Spiel aber nicht mehr so toll. Bisschen viel Rumgeballer."

"Jetzt kannst du es mir auch nicht mehr verbieten"

schiebt Thure etwaigen mütterlichen Zensurgelüsten direkt mal einen Riegel vor und schickt dann "Captain Kack", vom Maschinengewehr durchsiebt, in die ewigen Jagdgründe. Sanft strahlt das blaue Licht.



Genug der Vorführung. Können Kirsten und ich jetzt vielleicht mal? Endlich dürfen wir ran. Zunächst freilich nur im Creative Modus, da können wir ungestört ein bisschen was vor uns hinbauen. Treppen, Podeste, Holzbuden, so Krams. Im Spiel dient das dazu, Hindernisse zu überwinden, sich einen erhöhten Angriffspunkt zu verschaffen oder ein paar Sekunden Zeit, "wenn man sich healen muss", also das Medi-Kit einsetzt, um seine angeschossene Gesundheit wieder auf Vordermann zu bringen. Dann muss der Gegner die Bretterbude, die man in Windeseile um sich errichtet hat, erst zusammenballern wie der Wolf das Haus der drei kleinen Schweinchen umpustet. Ja, im Ernstfall kommt es auf jede Sekunde an.



Kollegin Kirsten holzt mit der Spitzhacke ein paar Bäume um, denn das Baumaterial muss man sich erst verdienen. Ich mache es mir etwas einfacher und lichte die grünen Reihen per Raketenwerfer. "Damit kann man ja den ganzen Wald abfackeln!", stellt Kirsten berechtigterweise, aber empört fest: "Wieso hat Michael so ein Ding und ich nicht?"



Thure kloppt schnell ein paar Ebenen übereinander, die im wahren Leben sofort zusammenkrachen würden. "Das sind hier keine echten Physics!", bescheidet Bjarne einen entsprechenden mütterlichen Einwand.

Okay, okay. Gut jetzt mit Holzhacken, Action! Wir wollen endlich Action!, begehren wir auf, obwohl uns längst schwant: "Das kriegen wir nie hin." Oder wie es Kampfgenossin Kirsten formuliert: "Alles was wir nach zwei Stunden können, ist den Wald abzufackeln!"



Recht hat sie. Trotzdem suchen wir uns unverdrossen jeder einen Avatar aus, die hier Skin heißen.

Weil wir in der freien Wildbahn untergehen würden wie Kaninchen im texanischen Kettensägenmassaker, treten wir im eins-gegen-eins-Modus an. Ich sitze bei Thure, der mich coacht, Killerkaninchen Kirsten geht mit Bjarne in dessen Zimmer. Möge der etwas weniger Schlechte gewinnen!



Die Bedienung des Controllers ist ausgesprochen anspruchsvoll. Zwei fein justierte Joysticks für Gehen und Zielen sind zu bewegen. Daneben vier Knöpfe, mit denen man springen oder nachladen kann, zur Spitzhacke wechselt und den Bauplan rausholt. Dazu kommen vier weitere Tasten an der Vorderseite des Controllers zum Schießen, Waffenwechsel (nach rechts oder links) und Ranzoomen. Muss man erst mal koordiniert kriegen.



Zwischen allerlei Hindernissen schleichen wir umeinander, suchen den jeweils anderen in der unübersichtlichen Spielzone. Da! Kirstens Figur. Steht als leichtes Ziel mitten in der Landschaft. Ich baller los, ziele schlecht, doch es reicht. Eins zu null. Neue Runde. Zwei zu null. Dann gleich das drei zu null. Too ez, Mutti! Dich mach ich fertig! Der Doom-Survivor hat's noch drauf!

Okay, auch mal abgeknallt worden. Kann passieren. Glücksschuss. Der erste Kill auf jeden Fall. Spätestens bei Nummer drei kommen mir Zweifel: Spielt da etwa heimlich Bjarne? Thure justiert meine Zielerfassung neu, senkt die Empfindlichkeit. Viiiel besser! Meuchel-Mutti und ich schenken uns nichts. Irren auf der Suche nacheinander durch das virtuelle Grün (Bjarne: "Oh Mama! Wie kann man nur so lost sein!"). Kirsten beendet ihr verlorenes Dasein als Erste, sieht mich, schon wieder ein Punkt für sie.

Thure! Mein elfjähriger Coach empfiehlt: Waffenwechsel. Die Pump-Action hat mehr Durchschlagskraft, da brauche ich nicht so viele Treffer. Doch meine Zielgenauigkeit lässt weiter zu wünschen übrig. Teilweise umkreisen Kirsten und ich uns wie beim Engtanz. Nur, dass wir dabei wie blöde um uns ballern.



Wie lange wir eigentlich noch machen wollen, will Bjarne irgendwann wissen. Längst zuckt es ihm in den Fingern, lange hat er gute Mine zum schlechten Spiel gemacht, nun reicht es. Er zieht den Controller ab, der wahre Experte spielt über Tastatur. Bjarne hat sich extra eine zusammengespart. Fettes Teil! Jede Taste beleuchtet und so, die Maus auch. Wenn die Finger des Achtklässlers über die Tasten flitzen, sieht das für mich teilweise aus, als ob ein Film zu schnell liefe. Der Meister gibt eine Demonstration seines Könnens. Oben hat Thure sich auch schon wieder irgendeiner Killertruppe angeschlossen.

Kurze Manöverkritik noch. Ja, hmm, Bjarne windet sich. "Man hat gemerkt, dass es neu für euch war", sagt er dann diplomatisch. Außerdem seien wir "schlecht beim Aimen" gewesen, zu wenig Zielwasser also. "Und gebaut habt ihr gar nicht!", sagt er vorwurfsvoll im Gehen. Hmm, stimmt alles. "Aber du hast auch mal klein angefangen", ruft Kirsten ihm hinterher. Bjarne schaut sich noch mal um: "Aber nicht so klein!"



Fazit der Mutter "Ist nicht schön, muss man durch" "Computerspiele sind die Pest!", "Wie ich dieses Fortnite hasse!", "Ich schmeiß' die Dinger (WiiU, Playsi, PC) in den Müll! Ich schwör's euch!" Ich geb's zu – wenn mir das Geballer zu viel wird, brennen bei mir sämtliche Sicherungen durch. Angesichts des zum Teil hirnlosen Fortnite-Gebrabbels meiner Söhne die Contenance zu bewahren, fällt mir oft schwer. Aber verteufeln bringt nichts. Habe ich oft versucht. Aussichtslos. Denn Videospiele, egal auf welchem Endgerät sie gezockt werden, haben nun mal einen gewissen Reiz. Davon können sich wenige lossprechen. Und ich durfte bei meinem Ausflug ins Fortnite-Universum feststellen, dass das Spiel erstens gar nicht so anspruchslos ist und zweitens Spaß macht. Der Wettkampfgedanke, für den ich persönlich recht empfänglich bin, hielt mich im Spiel. Ich wollte ja besser werden, endlich auch mal einen Treffer landen. Doch für das Training, das mich auf ein Level bringen würde, in dem sich mein Avatar nicht nach drei Sekunden im blauen Licht auflöst, fehlt mir die Zeit. Der Zug ist abgefahren. Meine Jungs hingegen sitzen in genau diesem Zug. Und solange sie dies nicht täglich tun, sie noch zum Sport gehen, sich verabreden, sich um den Hund kümmern und in der Schule gut klar kommen, bleibe ich entspannt. Wenn die Zockerei überhand nimmt, müssen wir Eltern eingreifen. Dann bleiben der Controller und die Tastatur im Schrank – mal zwei Tage, mal eine Woche. Das gibt natürlich Ärger, Protest, Diskussionen, Sprüche, im Zweifel Tränen. Ist nicht schön, muss man durch. Und das ist der springende Punkt: Die Auseinandersetzung mit dem, was unsere Kinder in der digitalen Welt tun, fehlt in vielen Familien. Auch wenn Fortnite uns Erwachsenen, vor allem den Müttern, hirnrissig vorkommt, lohnt es sich, mal reinzuschauen. Es hilft, zu verstehen, was das Spiel so anziehend macht, dass sich so viele Jungs dem nicht entziehen können.