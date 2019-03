Hamburg. Künstliche Intelligenz wird immer klüger, vor allem, wenn es um manipulierte Bilder geht. Erkennen Sie den Unterschied zwischen Porträts echter Menschen und denen, die vom Computer erzeugt wurden?

Wie gut Künstliche Intelligenz mittlerweile funktioniert, zeigt ein neues Projekt von "Star-Entwickler" Philip Wang. Auf ThisPersonDoesNotExist.com" (zu dt. "Diese Person existiert nicht") zeigt der Programmierer, der unter anderem auch hinter der technischen Infrastruktur des Taxi-Dienstes Uber steckt, wie ähnlich computergenerierte Porträts echten Menschen mittlerweile sind. Erkennen Sie den Unterschied?

Wie funktioniert "ThisPersonDoesNotExist"?



Entwickler Wang hat gemeinsam mit dem Grafikkarten-Hersteller Nvidia das Programm hinter "ThisPersonDoesNotExist" erstellt. Auf der Seite ist neben dem erstellten Porträt nichts Weiteres zu erkennen. Lädt man die Seite neu, wird ein neues Gesicht gezeigt. Dabei ist jeder "Mensch" ein Produkt Künstlicher Intelligenz (KI).

Jedes Mal, wenn Sie die Website aktualisieren, erzeugt das Netzwerk ein neues Bild von einem Gesicht. Die meisten Leute verstehen nicht, wie gut KIs in Zukunft darin sein werden, Bilder zu synthetisieren. Philip Wang

Die Künstliche Intelligenz agiert auf Basis von sogenannten "Generative Adversarial Networks" (GAN). In einem umfangreichen Papier beschreiben die Forscher um Philip Wang die Methode. Zusammengefasst funktioniert es so: Ein Teil der Nvidia-KI entwirft als Schöpferin neue Gesichter. Ein anderer Teil versucht als Richterin herauszufinden, welche Bilder KI-generiert sind und welche echte Menschen darstellen. Die Beurteilung der Richterin wiederum hat Auswirkungen auf die Schöpferin: Sie lernt aus dem Urteil und wird immer besser, wie dieses animierte GIF zeigt:

So erkennt man die falschen Porträts



Wer den Test gemacht hat, wird festgestellt haben, dass es nicht einfach ist, die echten von den ki-generierten Bildern zu unterscheiden. Wer aber ganz genau hinschaut, erkennt, dass bei den "falschen" Personen oft der Haaransatz unrealistisch aussieht. Zudem hat die KI offenbar beim Hintergrund Schwächen. Dieser ist stets verschwommen, wie bei einer Kamera, die nur die Augen der Personen scharf stellt. Nur, dass die Struktur fehlt. Die Übergänge sind meist sehr abrupt. Ein Twitter-Nutzer zeigt, wohin man beim Aufdecken der Fake-Porträts schauen sollte:

Ein Blick in die Zukunft?



Trotz dieser Auffälligkeiten ist die Leistung der KI beeindruckend, wie verstörend zugleich. Die Vermutung, dass Kriminelle die falschen Porträts etwa für Fake-Accounts auf Social-Media-Plattformen wie Facebook oder Instagram verwenden, scheint nicht weit her geholt.

Andere Forscher wiederum zeigen, dass die Künstliche Intelligenz noch mehr kann, als sie auf "ThisPersonDoesNotExist" zeigt. Das Programm kann genauso gut auch Schriften, Graffiti oder Animecharaktere erstellen.

Noch nicht das Ende

Entwickler Wang betont, die Entwicklung der Künstlichen Intelligenz "GAN" sei erst der Anfang. Neben den oben gezeigten Manga-Bildern oder gemalten Porträts seien ebenso künstlich erstellte Katzenbilder, Autos oder Schlafzimmer möglich, sagt Wang.

"Gesichter sind für unsere Wahrnehmung am wichtigsten, also habe ich mich entschlossen, dieses speziell trainierte Modell zu verwenden." Die Technologien seien die gleichen, die bei sogenannten Deepfakes genutzt werden. Dieses Kofferwort aus "Deep Learning" (dahinter stecken Optimierungsmethoden künstlicher neuraler Netzwerke) und dem englischen Wort "Fake" (zu dt. "Schwindel"). Es sei mittlerweile ebenso möglich, die Stimmen von Personen zu fälschen, um ihnen Sätze in den Mund zu legen, die sie nie gesagt haben. Ein Beispiel:

Welche Bilder waren denn nun echt?

Wer den Test im Artikel gemacht hat, fragt sich vielleicht noch, hinter welchen Porträts des Artikelbildes echte Personen stecken. Die Antwort: Hinter keinem. Alle Bilder sind durch die Künstliche Intelligenz erstellt worden.