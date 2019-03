Kiel. Mit 56.448 LEDs haben Kieler Studenten die Fassade eines Uni-Hochhauses in einen riesigen Bildschirm verwandelt. Die Leuchtdioden wurden in 14 Stockwerken mit jeweils 28 Fenstern angebracht - Bildschirmdiagonale: gut 43 Meter.

Die Erstsemester der Informatik wollen im Rahmen des „Project Lighthouse“ am Mittwoch und Donnerstag jeweils um 20.00 Uhr eine selbst programmierte Version des Puzzle-Spiels „Schimmler“ zeigen. Die Arbeit auf Grundlage der Programmiersprache Java sei Voraussetzung für die Teilnahme an der Abschlussklausur zur Vorlesung, sagte Projektleiter und Doktorand Christoph Daniel Schulze (34).

In den Aluminium-Leisten mit den Leuchtdioden steckt ein nicht mal fingernagelgroßer Computer. Zusammengeschaltet ergeben sie eine Riesen-Spielkonsole. „Das ist so ein bisschen ein Bildschirm der Extreme“, sagte Schulze. Der erfordere auch beim Spielen eine Umstellung: So müsse man den Kopf hier mehr bewegen.