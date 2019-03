Hamburg. Eine Studie der DAK hat erstmals untersucht, wie viel Geld Jugendliche für Computerspiele ausgeben. Die Zahlen befeuern die Debatte um das Suchtpotenzial und den Glücksspielcharakter von Fortnite, FIFA und Co.

Ein Streifensoldat mit schwarz-weißem Shirt und hohen Stiefeln, eine Hackerin mit Sci-Fi-Brille oder doch Heidi mit Kniestrümpfen, Pumps und Dirndl? Wie der eigene Charakter im Computerspiel Fortnite aussehen soll, kann jeder Spieler selbst entscheiden. Allerdings kosten die unterschiedlichen Erscheinungsbilder, die es im spiele-eigenen Shop zu kaufen gibt: Den "Streifensoldaten" gibt es für umgerechnet etwa 8 Euro, die "Hackerin" ist schon seltener und kostet etwa 12 Euro. "Heidi" läuft unter der Kategorie "episch" und schlägt mit rund 15 Euro zu Buche.



Offenbar investieren viele Jugendliche in diese sogenannten "Skins" und andere Extras in – oftmals eigentlich kostenlosen – Computerspielen wie Fortnite. Das hat jetzt die Studie "Geld für Games" der DAK bestätigt. Dafür wurden 1000 Kinder und Jugendliche im Alter von 12 bis 17 Jahren befragt. Rund 70 Prozent von ihnen spielen regelmäßig Computerspiele, hochgerechnet auf Deutschland entspricht das rund drei Millionen Teenagern. Erstmals in der Studie auch ermittelt, wie viel Geld sie bei der Anschaffung von Computerspielen und Extras ausgeben.



Jugendliche investieren durchschnittlich 110 Euro

Das Ergebnis: Mehr als die Hälfte der regelmäßigen Spieler hatte in den sechs Monaten vor der Befragung Geld für das Gaming ausgegeben. Im Durchschnitt lagen die Ausgaben bei 110 Euro, wobei auch ein Spitzenwert von knapp 1000 Euro genannt wurde. Nur ein Teil des Geldes floss in die Anschaffung der Spiele selbst. Die Jugendlichen investierten laut Studie im Spiel auch in besondere Fähigkeiten, zusätzliche Spielfiguren oder Kostüme. Geld wurde vielfach auch in Spielgeld getauscht.

Insgesamt gaben die Jugendlichen laut Studie im Zeitraum von einem halben Jahr durchschnittlich 52 Euro für solche Extras aus. Immerhin sechs Prozent der Gamer gaben an, am ehesten in Glücksräder oder sogenannte Lootboxen zu investieren. Dabei handelt es sich um virtuelle Kisten in Computerspielen, die eine zufällige Sammlung verschiedener Gegenstände wie etwa Waffen oder Ausrüstung enthalten, die dann über den weiteren Spielverlauf entscheiden. Eine Lootbox oder "Beutekiste" kann gefunden oder auch gekauft werden. Das sorgt für Kritik. So schreibt die Verbraucherzentrale NRW:



"Man weiß oft weder, was enthalten ist, noch wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, die benötigten Dinge zu erhalten. Vor allem besteht die Gefahr, dass Spieler den gewünschten Spielinhalt gar nicht erhalten und für die gekauften Inhalte keinen Bedarf haben."

Vor diesem Hintergrund fordert Andreas Storm, der Vorstandschef der DAK: "Wir brauchen wie in Belgien und den Niederlanden ein Verbot von Lootboxen oder Glücksrädern." Durch die Tricks der Industrie würden viele Jugendliche Zeit und Geld verzocken. „Aus Spaß kann schnell Sucht werden. Deshalb muss der Glücksspielcharakter in Computerspielen eingedämmt werden."



"Lootboxen" und "Pay to Win"

Neben den Lootboxen haben die Spieleentwickler aber auch noch andere Anreize geschaffen, damit die Spieler in der virtuellen Welt reales Geld investieren. Ein Beispiel: Beim beliebten Fußball-Simulator FIFA können Gamer ihr Team verbessern, indem sie neue Spieler einkaufen. Das geht mit FIFA-Coins, die im Spiel verdient – oder eben auch ganz real erworben werden können. Das Prinzip nennt sich "Pay to win": Wer Geld investiert, verschafft sich Vorteile im Spiel.

Besonders verlockend sind solche Angebote laut DAK-Studie für Jugendliche, die ohnehin schon ein riskantes oder pathologisches Spielverhalten aufweisen – laut Hochrechnung immerhin 15,4 Prozent der gesamten Altersgruppe. "Die Risiko-Gruppe ist deutlich mehr bereit, Geld für Games auszugeben", hieß es in der Pressemitteilung.



"Sie stecken zum Beispiel doppelt so viel Geld in Extras als unauffällige Spieler. Und je ausgeprägter das Spielverhalten ist, desto mehr Geld investieren sie in Spiele."

Es sei ärgerlich, wie Jugendliche in einigen Spielen "abgezockt" würden, sagte Marlene Mortler, die Beauftragte der Bundesregierung für Drogenfragen, gegenüber der dpa. Spielehersteller würden "dubiose Mechanismen" installieren, um jungen Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen. Mortler stuft gerade die Lootboxen als Glücksspiel ein, das Jugendlichen in Deutschland nicht angeboten werden dürfte. "Da müssen die Aufsichtsbehörden einfach ran", ergänzte sie.

Branchenverband kontert

Der Verband der deutschen Games-Branche wehrt sich sowohl gegen die Vorwürfe, als auch gegen die Forderungen nach mehr Regulierung. "Anstatt, wie von unterstellt, mit Tricks zu arbeiten, bieten wir schon lange viele Möglichkeiten, den Spiele-Konsum von Kindern und Jugendlichen sinnvoll zu begrenzen", hieß es auf Anfrage unserer Redaktion. So könnten Eltern den Konsum ihrer Kinder auf den verschiedenen Spiele-Plattformen einschränken, etwa über die Spieldauer oder die Altersfreigabe. Außerdem müssten Eltern, "die ihre Kreditkartendaten und Passwörter nicht einfach ungeschützt weitergeben, sich auch keine Gedanken über ungewollte Käufe machen."

Überhaupt würden zahlreiche Entwickler dem Verband zurückmelden, dass je nach Titel nur ein Anteil von etwa fünf bis zehn Prozent der Gamer überhaupt Geld in den Spielen ausgibt. "Die Daten der DAK-Studien selbst zeigen, wie verantwortungsvoll die Jugendlichen mit Geld rund um Games umgehen: In 9 von 10 Fällen wissen die Eltern, was die Kinder für Computer- und Videospiele ausgeben", ließ Game wissen. Ein Verbot von Lootboxen wäre daher falsch und ein existiere entgegen der Behauptung der DAK auch nicht in den Niederlanden. Stattdessen verweist der Verband auf einen kostenfreien Elternrategeber, der unter anderem von der Stiftung Digitale Spielekultur herausgegeben werde "wertvolle Tipps zu den Themen Spieldauer, Medienzeiten und exzessive Nutzung gibt".

