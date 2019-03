Hamburg. Die fiktive Horrorfigur Momo wurde durch Kettenbriefe berühmt. Nun soll Momo auch in Kindervideos auf Youtue ihr Unwesen treiben und Kinder dazu aufrufen, sich selbst zu verletzen. Wir erklären, was Eltern wissen müssen.

Sie ist wieder da: Bereits im vergangenen Sommer sorgte die "Momo Challenge" auf Whatsapp für Gänsehaut. Nun geht die ursprünglich in einem Kettenbrief aufgetauchte Gruselfigur auf Youtube um und soll – angeblich versteckt in beliebten Kindervideos – zu Selbstverletzung und Suizid aufrufen. In anderen Ländern warnt angeblich sogar die Polizei vor Momo. Doch worum geht es überhaupt?

Momo ist der Name, den Besucher einer Statue gegeben haben, die in einer Galerie in Tokio ausgestellt ist. Bilder der gruseligen Fratze kursieren seit langem im Netz. Irgendwann tauchte Momo als Kontakt bei dem Messengerdienst Whatsapp auf und drohte Nutzern gegenüber, dass ihnen etwas Furchtbares widerfahren werde, wenn sie den Kettenbrief nicht weiterleiten. Schon damals stellten diverse Experten auf der ganzen Welt fest, dass Momo nichts weiter als ein schlechter Scherz und nicht real ist.

Kinder über Momo aufklären

Nun soll das gruselige Gesicht der Statue in Kindervideos auf Youtube aufgetaucht sein und Kinder dazu aufgefordert haben, sich selbst zu verletzen. Youtube selbst bestreitet das in einer Mitteilung vom 1. März 2019. Man sei den Hinweisen seiner Nutzer nachgegangen, habe aber keine betroffenen Videos entdeckt. Wie das Faktencheckportal "mimikama.at" betont, kann es aufgrund der medialen Aufmerksamkeit aber natürlich zu Nachahmern gekommen sein.

Eltern sollten mit Kindern, die selbstständig im Internet unterwegs sind, über Momo sprechen und erklären, dass es sich nicht um ein reales Wesen, sondern nur um einen sehr schlechten Scherz handelt. Es sei wichtig deutlich zu machen, dass keinerlei Konsequenzen drohen, wenn den Aufforderungen der Figur nicht Folge geleistet werde, betont die EU-Initiative Klicksafe.

In diesem Tweet ist die beschriebene Statue zu sehen.