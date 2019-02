Jakarta. Frauenfeindlich? Feministisch? Mithilfe einer neuen App sollen Filme danach beurteilt werden können, ob Frauen darin frei von Vorurteilen dargestellt werden.

Kommen in Filmen immer die gleichen Frauenrollen vor? Eine Gruppe von asiatischen Aktivistinnen will diese Beobachtung messbar machen. Mango Meter heißt ihre neue App für feministische Filmkritiken, die seit Mitte Februar im App-Store oder über Google Play erhältlich ist. Die sechs Frauen aus verschiedenen asiatischen Ländern haben sie mit Unterstützung der Friedrich-Ebert-Stiftung entwickelt.

"Noch immer verstärken viele der Filme rassistische und Geschlechter-Vorurteile, reduzieren Frauen zu sexuellen Objekten, verklären geschlechterspezifische Gewalt und tun so, als wäre diese normal", sagte Devi Asmarani, eine der Macherinnen, der Deutschen Presse-Agentur dpa in Jakarta. Es sei die erste Handy-App dieser Art.

"Wir dachten, wenn wir ein Werkzeug zur Bewertung von Filmen anbieten, dann können wir Zuschauer aufklären. Und schließlich wollen wir natürlich, dass diese Botschaft auch an die Filmindustrie weitergegeben wird, damit diese in Zukunft bessere Produkte entwickelt", sagte Devi Asmarani. Ein feministischer Film müsse unter anderem sicherstellen, dass weibliche Hauptfiguren darin vorkommen, die mehr als nur Ehe und Mutterschaft anstrebten.

Bewertung in fünf Stufen

Bewertet werden können vor allem Filme aus Hollywood und Bollywood. Nutzer müssen mehrere Aussagen zum Film bewerten, dann werde das Ergebnis zusammengerechnet.

Eine Mango bedeutet, der Film gilt als frauenfeindlich.



Zwei Mangos bedeuten, der Film wirkt sexistisch.



Drei Mangos bedeuten, im Film kommen Stereotype zu Geschlechtern oder rassistische Bezüge vor.



Vier Mangos bedeuten, der Film bedient sich mehrerer Vorurteile.



Fünf Mangos heißt, der Film ist feministisch.



Devi Asmarani nennt in der "The Jakarta Post" ein paar Beispiele. Klassiker wie "Pretty Woman", "Notting Hill" und "(500) Days of Summer" würden trotz ihrer weiblichen Hauptrollen mit wenigen Mangos bewertet. Als "typisch feministische" Filme gelten laut Asmarani dagegen "Erin Brockovich", "Die Farbe Lila" und "Thelma und Louise".