Die insgesamt 100 besten Fortnite-Solo-Spieler und die besten 50 Duos kommen in New York zusammen. Foto: imago/ZUMA Press/Shari L. Gross

New York. Im Sommer steigt in New York der "Fortnite World Cup 2019". Die Teilnehmer spielen dabei um insgesamt 30 Millionen US-Dollar Preisgeld. Allein dem Solo-Sieger winken drei Millionen Dollar.