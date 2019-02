Barcelona. Der Mobile World Congress 2019 in Barcelona ist die wichtigste Messe, wenn es um neue Smartphone-Technik geht. Schon kurz nach dem Startschuss des MWC wird deutlich: Das Smartphone-Jahr 2019 wird spektakulär.

Einmal im Jahr wird Barcelona zur Smartphone-Hauptstadt der Welt, wenn der Mobile World Congress (MWC) in die katalanische Hauptstadt ruft. Dann stellen alle namhaften Handy-Hersteller – mit Ausnahme von Apple – ihre neuen Produkte vor. In diesem Jahr deutete Samsung mit dem neuen klappbaren Smartphone "Galaxy Fold" schon im Vorfeld der Messe an, wohin der Trend geht: Mit noch größeren Displays gegen Kunden-Langeweile.

Mobilfunkbranche in Aufbruchstimmung

Und das ist auch bitter nötig. Der Smartphone-Markt braucht dringend neuen Schwung. Im Quartal 2018 legten die Smartphone-Verkäufe im Jahresvergleich um gerade einmal 0,1 Prozent zu. Da kommt der MWC 2019 gerade recht. Im vergangenen Jahr kamen 100.000 Besucher und 2400 Aussteller. In diesem Jahr wird mit ähnlichen Zuspruch gerechnet. In der Mobilfunk-Branche herrscht Aufbruchstimmung, auch dank dem superschnellen 5G-Datenfunk. Diverse Hersteller zeigen bei der wichtigsten Branchenschau in Barcelona erste 5G-Smartphones.

"Huawei Mate X" auf MWC 2019

Samsung machte es mit seinem "Galaxy Fold" vor: Per Falttechnik lässt sich die Größe eines Smartphone-Bildschirms in Zukunft verdoppeln. Dafür rufen die Südkoreaner einen stolzen Preis auf: 2000 Euro. Und wie erste Präsentationen auf dem Mobile World Congress 2019 zeigen, ist Samsung bei dieser Idee und bei der Preisvorstellung nicht allein. Huawei präsentierte in Barcelona das Aufklapp-Telefon "Mate X". Es dürfte mit 2300 Euro das bisher teuerste Smartphone der Welt werden.

Das 5,4 Millimeter dünne Gerät bietet nicht nur ein 8 Zoll großes Display, sondern unterstützt auch schon den neuen Mobilfunk-Standard 5G. Nach dem Zusammenfalten ist das Gerät 11 Millimeter dick, das Display liegt außen und ist auf der einen Seite 6,6 und auf der anderen 6,38 Zoll groß. Eine kombinierte Haupt- und Frontkamera ist mit anderer Hardware und Anschlüssen in einer kleinen Wulst untergebracht, die nach dem Aufklappen einen guten Griff bietet. Eine Schutzhülle für die außen liegende Displayfläche hat Huawei gleich mitentwickelt.

"LG G8 ThinQ" auf MWC 2019

LG versucht unterdessen, eine kostengünstigere Antwort auf die Falthandys zu finden – mit einem zweiten Bildschirm. Das zusätzliche Display sitzt in einer Art Klapphülle und damit im geöffneten Zustand direkt neben dem Bildschirm des Telefons. Dass die beiden Displays unabhängig voneinander agieren können, bewirbt LG als Vorteil. So könne man sich zum Beispiel einen Film ansehen und gleichzeitig auf dem anderen Bildschirm etwas dazu im Internet nachschlagen. Auf dem Foto ist rechts das Smartphone und links die Schutzhülle mit Display zu sehen.

Die Lösung von LG dürfte um einiges günstiger sein als die Falt-Smartphones. Bei der Ankündigung in Barcelona wurde ein Preis allerdings nicht genannt. Den zweiten Bildschirm in der Hülle gibt es für das erste Smartphone der Südkoreaner, das den superschnellen 5G-Datenfunk unterstützt: das Modell V50 ThinQ 5G.

Eine Infrarotkamera, die nicht in erster Linie bei Fotos assistiert, hat LG auf der Front seines neuen Top-Smartphones LG G8 Thinq integriert. Ihre Tiefenmessungen ermöglichen nicht nur berührungsloses Entsperren via Handvenenerkennung (Hand-ID). Der Nutzer kann auch mit Handgesten über dem Gerät Smartphonefunktionen steuern, ohne das Display zu berühren (Air Motion) – etwa Apps aufrufen, die Lautstärke regeln oder Screenshots machen.

"Xiaomi Mi9" und "Mi Mix 3 5G" auf MWC 2019

Der Smartphone-Senkrechtstarter Xiaomi setzt seine Rivalen mit einem Preis von 599 Euro für sein erstes 5G-Gerät "Mi Mix 3 5G" unter Druck. Und auch das top-ausgestattete Modell "Mi9" darf mit 450 Euro als Smartphone-Schnäppchen gesehen werden. Das Smartphone kommt mit einer Triple-Kamera mit einer Auflösung von 48 Millionen Megapixeln auf den Markt.

"Nokia 9 Pure View" auf MWC 2019

Auf einem anderen Innovationsfeld spielt die Firma HMD Global, die Telefone unter dem traditionsreichen Markennamen Nokia produziert. Das neue Top-Modell Nokia 9 PureView hat fünf Kameras auf der Rückseite, die gleichzeitig Aufnahmen machen, die dann zu einem Foto mit hoher Auflösung zusammengefügt werden. Das Ergebnis sollen Bilder mit vielen Details sein, bei denen man zudem den Fokus nachträglich verändern kann. HMD Global integrierte dafür die Technologie des US-Start-ups Light als erster Anbieter in einem Telefon.

"Sony Xperia 1" auf MWC 2019

Sony geht bei seinem neuen Flaggschiff Xperia 1 mit 6,5 Zoll großem 4K-OLED-HDR-Display (950 Euro, ab Juni) ganz neue Wege: Die Japaner wählen auch für die neu vorgestellten und ab sofort verfügbaren Mittelklasse-Modelle Xperia 10 (350 Euro) und Xperia 10 Plus (430 Euro) das längliche 21:9-Format, das Kino-Format. Cineasten werden damit von den schwarzen Balken beim Filmeschauen befreit.

Schrumpft oben der Rand, fehlt am Ende aber auch der Platz für Frontkamera oder Sensoren. Längliche oder auch runde Aussparungen (Notches) in der oberen Displaymitte sind eine Antwort darauf. Aber auch oben im Display ausgestanzte Löcher für die Frontkamera – wie etwa bei den Galaxy-S10-Modellen von Samsung. Eine dritte und vierte Option sind Pop-up-Frontkameras wie im Archos Diamond (370 Euro) und Slider-Mechanismen wie beim Xiaomi Mi Mix 3 5G (600 Euro, ab Mai).



