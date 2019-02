Berlin/Brüssel. Kritiker sehen durch die EU-Urheberrechtsreform das freie Internet bedroht. Doch es gibt auch positive Auswirkungen. Ein Überblick.

Im Bereich Digitalpolitik gibt es dieser Tage ein alles dominierendes Thema: die sogenannten Upload-Filter. Mehr als 4,7 Millionen Unterstützer einer Online-Petition meinen, das freie Internet sei in Gefahr. Stein des Anstoßes ist Artikel 13 der geplanten Neuregelung des EU-Urheberrechts. Er sieht vor, dass Internetplattformen wie Youtube haftbar gemacht werden können, wenn Nutzer urheberrechtlich geschützte Inhalte wie Filme, Texte oder Musik illegal hochladen.

"Die Reform des europäischen Urheberrechts als solche war grundsätzlich längst überfällig", sagt der Kölner Medien-Rechtsanwalt Christian Solmecke als Experte für Internetrecht und E-Commerce gegenüber unserer Redaktion. Die aktuelle Richtlinie dazu sei noch aus dem Jahr 2001, Youtube, Facebook und Instagram gab es damals noch nicht. Während die großen US-Konzerne durch die von Nutzern hochgeladenen Inhalte Milliarden verdienten, bekämen die Rechteinhaber davon in der Regel nichts ab. "Dass sich das ändern muss, ist keine Frage", sagt Solmecke.



Der Jurist hat Bedenken, dass der Vorschlag zu Artikel 13 auch die tatsächlichen Urheber in den Blick nimmt, vor allem ginge es um die Rechteinhaber. Viele Künstler, Musiker und andere Kreative lizenzierten die Rechte an ihren Werken an die großen Konzerne. In dem derzeitigen Text finde sich jedoch keine Passage zu der Frage, ob die großen Verlage und Unterhaltungskonzerne ihre Lizenzeinnahmen mit den eigentlichen Urhebern teilen müssten. Ein entsprechender Passus sei in letzter Sekunde gestrichen worden, sagt Solmecke. "Daher ist unklar, ob beziehungsweise inwieweit die Urheber selbst überhaupt von dem Kompromiss zu Artikel 13 profitieren werden."

Hintergrund Darum geht es bei der EU-Urheberrechtsreform Im Zentrum der Diskussion stehen vor allem zwei Dinge: das Leistungsschutzrecht für Presseverleger in Artikel 11 und die Einführung sogenannter Upload-Filter in Artikel 13 der Reform. Leistungsschutzrecht Zum einen sollen Zeitungsverlage und Autoren mehr Geld für ihre Inhalte bekommen. Suchmaschinen wie Google dürfen nicht mehr ohne weiteres kleine Artikel-Ausschnitte in ihren Suchergebnissen oder bei Google News anzeigen. Vielmehr sollen sie die Verlage um Erlaubnis bitten und gegebenenfalls dafür zahlen. Upload-Filter Zum anderen werden Plattformen wie Youtube nach Artikel 13 stärker in die Pflicht genommen. Geschützte Werke müssen lizenziert werden, bevor sie auf den Plattformen landen – oder dürfen nicht hochgeladen werden. Ausnahmen Ausgenommen sind Firmen, die drei Kriterien erfüllen: sie müssen jünger als drei Jahre sein, dürfen einen Jahresumsatz von maximal zehn Millionen Euro und weniger als fünf Millionen Nutzer im Monat haben. In der Realität betrifft das nur wenige Plattformen. Das Parlament hatte eigentlich Ausnahmen für alle Unternehmen mit einem Jahresumsatz von bis zu 20 Millionen Euro gefordert. Das soll vor allem Start-ups und junge Firmen schützen.

Die einzelnen Positionen im Überblick



Bundesregierung



Im Koalitionsvertrag haben Union und SPD eigentlich vereinbart, eine Verpflichtung von Plattformen zum Einsatz von Filtern, die von Nutzern hochgeladene Inhalte auf Verletzungen des Urheberrechts prüfen, als "unverhältnismäßig" abzulehnen. Trotzdem hat Deutschland auch mit Einverständnis der federführenden Justizministerin Katharina Barley (SPD) der EU-Reform zugestimmt, deren Auflagen Plattformen wie Youtube aus Sicht von Kritikern nur mit Hilfe solcher Filter gerecht werden können. Die Filter prüfen beim Hochladen, ob Bilder, Videos oder Musik urheberrechtlich geschützt sind.

Anzeige Anzeige

Lesen Sie auch: Die Upload-Filter kommen: "Das wird Auswirkungen auf die Meinungsfreiheit haben"



Um die EU-Reform noch zu kippen, will Juso-Chef Kevin Kühnert den anstehenden SPD-Parteikonvent über Upload-Filter abstimmen lassen. "Zu Upload-Filtern hat sich die SPD im Koalitionsvertrag klar positioniert: Wir lehnen das ab", sagte er dem "Spiegel". "Auf dem SPD-Parteikonvent im März müssen wir das bekräftigen. Unsinnige Vorschläge, wie beispielsweise die Upload-Filter, können bei der Abstimmung im Europaparlament noch gekippt werden."

Europa-Politiker

Der SPD-Europaabgeordnete Tiemo Wölken, der sich gegen Artikel 13 und Upload-Filter einsetzt, sieht die Verantwortung für die deutsche Haltung vor allem bei Kanzlerin Angela Merkel (CDU). "Für mich ist ganz klar, dass das auf höchster Ebene entschieden wurde", sagt er. Justizministerin Barley habe zwei Mal versucht, die Reform in dieser Form zu verhindern. Auch Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) und Digital-Staatsministerin Dorothee Bär (CSU) seien gegen Uploadfilter gewesen – hätten sich gegen Merkel und Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) jedoch nicht durchsetzen können.

CDU-Politiker Matthias Hauer verweist auf die Verpflichtung der Bundesregierung im Koalitionsvertrag. Hauer, Wölken, und viele andere Kritiker setzen ihre Hoffnung nun auf eine Abstimmung im Europaparlament voraussichtlich Ende März. "Ich glaube, dass Artikel 13 im Plenum tatsächlich verhindert werden könnte, aufgrund des starken zivilgesellschaftlichen Protests", sagt Wölken. Innerhalb der SPD-Europagruppe habe man zwar noch nicht über eine gemeinsame Haltung beraten. "Aber meine Vermutung ist, dass das Verhandlungsergebnis für viele nicht ausreichend sein wird."

Hauer klingt ganz ähnlich: "Ich gebe das Thema noch nicht verloren", sagt er – und fordert die Unionskollegen im Europaparlament auf, die Pläne zu verhindern. Pikant ist allerdings, dass sein Parteikollege Axel Voss den Kompromiss federführend für das Parlament ausgehandelt hat.

Voss zeigte für Kritik wenig Verständnis. "Digitaler Urheberrechtsschutz beendet endlich das Wildwest im Internet, bei dem die Rechteinhaber bisher oft untergebuttert werden", sagte er. "Den neuen Realitäten und Geschäftsmodellen des digitalen Zeitalters können wir jetzt gerecht werden."

Die Linken-Europaabgeordnete Martina Michels sprach hingegen von "Zensurmaschinen". Auch der FDP-Experte Jimmy Schulz beklagte: "Unternehmen werden faktisch dazu gezwungen, eine Zensurinfrastruktur aufzubauen." Das wäre ein Schlag gegen freie Meinungsäußerung. Die Piraten-Europapolitikerin Julia Reda warnte: "Dieser Deal ist eine Gefahr für kleine Verlage, Autoren und Internetnutzer gleichermaßen."



Digitalaktivisten und Bürgerrechtler haben für den 23. März Demonstrationen in mehreren europäischen Städten angekündigt. Am selben Tag findet der SPD-Konvent in Berlin statt.

Fotografen



Der Berufsverband Freie Fotografen und Filmgestalter (BFF) als Vertreter von mehr als 530 Bildurhebern begrüßt den Reformentwurf, da er die Situation von Fotografen grundsätzlich verbessere. In einem Statement teilt der Verband mit: "Plattformen, die Fotos öffentlich zugänglich machen, werden Fotografen zukünftig von ihren Gewinnen, die sie vorwiegend aus der umfangreichen geschalteten Werbung erzielen, etwas abgeben müssen."

Laut des Entwurfs müssten Plattformen vor Verbreitung von Werken Lizenzverträge mit den Rechteinhabern schließen und Nutzungsentgelte zahlen. Für nicht-lizenzierte, von ihren Nutzern rechtswidrig hochgeladene Werke, sollen die Plattformen künftig haften.

Die Neuregelung entspreche laut BFF dem Prinzip des Urheberrechts. Der Reformentwurf habe "nichts mit einer vielseits behaupteten 'Zensur' zu tun und der Einsatz von Upload-Filtern ist somit auch nicht notwendig".

Youtuber

Upload-Filter hätten vor allem für Youtuber negative Auswirkungen. Die Plattform würde nach Artikel 13 stärker in die Pflicht genommen, wenn es um das Hochladen urheberrechtlich geschützter Inhalte geht. Geschützte Werke müssen lizenziert werden, bevor sie auf den Plattformen landen – oder dürfen nicht hochgeladen werden.

Deutschlands aktivster News-Youtuber "HerrNewstime" spricht sich bei Twitter deutlich gegen Artikel 13 aus. "Die CDU versucht das user-generierte Internet durch den Artikel 13 zu zerstören", sagt "HerrNewstime", der im wahren Leben Thomas Hackner heißt. Der 28-Jährige berichtet auf seinem Kanal über andere Youtuber, über Influencer und deutsche Medien. Neutral ist seine Berichterstattung selten, schon gar nicht beim Thema Upload-Filter. Hackner vermutet, dass alternative Medien durch Artikel 13 "plattgemacht" werden sollen und findet das Vorgehen daher "abgrundtief falsch".

Medienrechtler Solmecke meint ebenfalls, dass die Arbeit von Kreativen im Netz eingeschränkt werden könnte. Einem Upload-Filtersystem würde es nicht gelingen, "einen rechtlich zulässigen Remix oder eine Parodie beziehungsweise Satire zu erkennen. Solche Inhalte werden zukünftig blockiert", sagt Solmecke.

Kleinere Plattformen

Die Vielfalt des Internets könnte eingeschränkt werden, befürchtet Solmecke. Der relevante Dialog könnte nur noch zwischen den "Riesen" der jeweiligen Branchen ablaufen, etwa zwischen "den 'Majors' der Unterhaltungsindustrie beziehungsweise den Verwertungsgesellschaften und den Monopolisten amerikanischer sozialer Netzwerke".

Wenn kleinere europäische Plattformen Lizenzen mit allen Rechteinhabern schließen müsste und zusätzlich von Google ein teures Filtersystem kaufen, könnten sie unter der Last zusammenbrechen, sagt Solmecke.

Auf der anderen Seite könnten große Plattformen möglicherweise nur noch Nutzer zulassen, hinter denen eine Rechtsabteilung steht, um ihr Risiko zu minimieren. Die Befürchtung vieler Youtuber, dass gerade kleinere Anbieter von der Plattform ausgeschlossen werden könnten, sei "immer noch nicht gänzlich von der Hand zu weisen".

Lesen Sie auch: Neues Urheberrecht: Was ändert sich nun für den einzelnen Internetnutzer?



Let’s Player

Unter dem Synonym "Gronkh" produziert der gebürtige Braunschweiger Erik Range sogenannte Let’s-Play-Videos. Auf den Video-Plattformen Youtube oder Twitch spielt er Videospiele, kommentiert das Gezeigte und antwortet auf Nutzer-Kommentare. Mit etwa fünf Millionen Abonnenten ist er der erfolgreichste Deutsche in diesem Segment. Auch Range positioniert sich klar gegen sogenannte Upload-Filter. Auf Twitter schrieb er zur Debatte über Artikel 13: "Alte Menschen, die keine Ahnung haben, worüber sei da eigentlich sprechen, wollen Dinge durchsetzen, dessen Durchführung sie gar nicht interessiert, indem sie einfach die Gegenseite diskreditieren, dessen Standpunkt sie nicht verstehen."

Datenschützer

Hamburgs Oberster Datenschützer Johannes Caspar hat sich im Zusammenhang mit der Reform des EU-Urheberrechts gegen Upload-Filter ausgesprochen. Die Meinungsfreiheit im Netz sei ein ganz wesentliches Rechtsgut, sagte er. Upload-Filter seien aber "Black Boxes (zu dt. "schwarze Boxen"), bei denen überhaupt nicht am Ende klar ist, was verschwindet und was bleibt." Sie seien deshalb kein adäquates Mittel, "um die vielfältige Meinungskultur im Netz zu kanalisieren".

Die Datenschutzorganisation EDRi hatte nach einer entscheidenden Abstimmung im Rechtsausschuss des EU-Parlaments im Juni 2018 ebenfalls vor massenhafter Internetzensur gewarnt. Auch der europäische Verbraucherschutzverband Beuc sah gravierende Folgen der möglichen Neuregelungen: "Das Internet, wie wir es kennen, wird sich ändern, wenn Plattformen systematisch Inhalte filtern müssen, die Nutzer hochladen", sagte Generaldirektorin Monique Goyens. Dadurch werde das Netz von einem Ort des Teilens zu einem Ort der Kontrolle.

Mehr als 70 Digital-Pioniere, unter ihnen der Erfinder des World Wide Web Tim Berners-Lee und Wikipedia-Gründer Jimmy Wales hatten schon im Vorfeld vor automatisierter Überwachung und Kontrolle gewarnt.

Verlage



Bestandteil der EU-Urheberrechtsreform ist neben den umstrittenen Upload-Filtern auch das Leistungsschutzrecht für Presseverleger. Auch hierbei sehen Kritiker Nachteile für Verlage. Diese seien darauf angewiesen, von Suchmaschinen gelistet zu werden, und hätten daher eine schwache Verhandlungsposition gegenüber Google und Co. Zudem verweisen sie auf Deutschland: Hier gibt es schon seit 2013 ein Leistungsschutzrecht – doch es führt nicht zu nennenswerten Geldzahlungen an die Verlage.

Der Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger (BDZV) begrüßte die Einigung dennoch als "wichtige Voraussetzung für die Zukunft des freien und unabhängigen Journalismus in der digitalen Ära" . Ein europaweites Verlegerrecht biete die Chance, mit den großen Tech-Plattformen über die Nutzung ihrer Inhalte zu einem "fairen Preis" zu verhandeln. Dazu zählten weltweit agierende Anbieter wie Google oder Facebook und künftig wohl auch immer häufiger Amazon.

Man erwarte, "dass Google und vergleichbare Anbieter künftig Verlage und Journalisten angemessen für deren Leistungen honorieren", sagt BDZV-Sprecherin Anja Pasquay. Dank des Rechtstitels könnten Verlage in ganz Europa nun insbesondere die großen kommerziellen Plattformen dazu auffordern, für die Nutzung ihrer Inhalte zu zahlen. Für private Nutzer ändere sich indes nichts. So bleibe das Verlinken und Teilen von Artikeln durch private Nutzer in den sozialen Medien zustimmungs- und kostenfrei.