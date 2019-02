Hamburg. Derzeit hat die Video-Plattform Youtube mit einem massiven Problem zu kämpfen: Sie ist zum Instrument für Pädophile geworden. Disney, Nestlé und Dr. Oetker haben ihre Werbung auf der Video-Plattform bereits eingestellt. Youtube reagiert.

Youtube hat ein Problem mit Pädophilen, weil es ihnen unfreiwillig bei der Suche nach "Softcore"-Videos hilft. Ein Blogger machte auf die Missstände aufmerksam. Erste namhafte Firmen wie Disney, Nestlé und Dr. Oetker haben schon Konsequenzen gezogen. Youtube will eigenem Bekunden nach hart durchgreifen. Eine einfache Lösung des Problems scheint jedoch unwahrscheinlich.

Was ist in dem Video des Bloggers Matt Watson zu sehen?

Der Video-Blogger Matt Watson machte in einem Beitrag, ironischerweise auf Youtube, darauf aufmerksam, wie Pädophile das "System Youtube" für ihre Zwecke ausnutzen. Er berichtet in dem Video, das mittlerweile knapp 2,5 Millionen Mal aufgerufen wurde (Stand Freitag, 22. Februar 2019, 11 Uhr), von einem "Softcore"-Pädophilenring. "Softcore" bedeutet, dass keine expliziten Inhalte ("Hardcore") zu sehen sind.

Nur fünf Klicks würden ausreichen, um in das "Wurmloch" vorzustoßen. Watson zeigt in seinem Beitrag, dass bestimmte Suchbegriffe zu Videos von Jungen oder Mädchen führen, etwa bei Turnübungen oder einer Massage. Das Anspielen der Clips führe dazu, dass Youtube dem Nutzer plötzlich ausschließlich solche Inhalte vorschlägt.

Die meisten dieser Videos wurden vermutlich völlig arglos hochgeladen und sind nicht illegal. Problematisch ist jedoch oft die Kommentarspalte unter den Clips. Watson zeigt, wie Nutzer etwa genaue Zeitstempel posten, damit andere Nutzer im Video an eine Stelle springen können, in denen die Kinder in einer bestimmten Haltung zu sehen sind oder die Kamera für einen kurzen Augenblick auf die Geschlechtsorgane zielt. Durch Kommentare würden die Inhalte der Videos sexualisiert. Zum Teil wurden auch Links auf echte Kinderpornoseiten geteilt.

In der Kombination mit Kommentarfunktion, Zeitstempel-Werkzeugen und Empfehlungsalgorithmus, ist Youtube so zum Instrument für Pädophile auf der Suche nach neuem "Softcore"-Material im Netz geworden.

Das Video von Matt Watson sehen Sie hier:

Firmen ziehen Werbung auf Youtube zurück



Nach Bekanntwerden der Vorwürfe stellten einige Werbekunden von Youtube ihre Maßnahmen auf der Videoplattform ein. Aktuell schalten weder Disney, Nestlé, Dr. Oetker noch der Hersteller des Spiels "Fortnite", Epic Games, Werbung auf Youtube.

Nestlé bestätigte das gegenüber unserer Redaktion: "Wir haben uns entschieden, während die Ermittlungen laufen, die Werbung auf Youtube weltweit einzustellen", sagt ein Sprecher. Diese Entscheidung gelte solange, bis man sichergehen könne, "dass die Werbe-Standards von Nestlé eingehalten werden."

Youtube verspricht Besserung: Ist das realistisch?

Große Werbekunden springen plötzlich ab, ein Alarmsignal, das zu wirken scheint. Gegenüber unserer Redaktion sagte ein Youtube-Sprecher: "Jeder Inhalt – einschließlich Kommentare –, der Minderjährige gefährdet, ist abscheulich. Wir haben klare Richtlinien, die dies auf Youtube verbieten."

Das Unternehmen habe sofort reagiert: Demnach seien Konten und Kanäle sofort nach dem Bekanntwerden geschlossen worden. Darüber hinaus wurden "illegale Aktivitäten den zuständigen Behörden gemeldet und die Kommentarfunktion bei Abermillionen solcher Videos deaktiviert, in denen Minderjährige zu sehen sind." Dem wolle man auch in Zukunft nachkommen, "um derlei Missbrauch schneller erkennen zu können", versichert Youtube.

Das Problem ist groß, sehr groß

Doch ganz so einfach scheint eine Lösung nicht zu sein. Watson macht in seinem Video darauf aufmerksam, dass er keinesfalls der erste ist, der auf Youtube versucht, auf das Problem hinzuweisen. Unter dem Hashtag #WakeupYoutube ("Wach auf, Youtube") werde Pädophilie auf der Videoplattform bereits seit Jahren thematisiert.

Im Jahr 2017 berichteten Medien, maßgeblich die New York Times, über dieses Problem. Auch damals ließen große Firmen ihre Werbeinhalte von Youtube entfernen.

Und das Problem scheint hausgemacht: Denn es ist der Algorithmus von Youtube, der es ermöglicht, unter Millionen von Videos diejenigen zu finden, in denen das pädophile Publikum angesprochen wird. Dass Youtube seinen Algorithmus umstellt, scheint derzeit jedoch ausgeschlossen.