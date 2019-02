Hamburg. Auf diese Feature haben Whatsapp-Nutzer schon lange gewartet: Gruppenchats sollen endlich entspannter werden. Zunächst ist die Neuerung aber auf nur wenige Nutzer beschränkt.

Für jeden Anlass gibt es bei Whatsapp einen eigenen Gruppenchat – viele Nutzer sind genervt. Ein neues Feature könnte nun Abhilfe schaffen. Vorerst soll es die vielversprechende Neuerung aber nur für wenige Nutzer geben.

Laut des über Neuheiten bei iOS und Android berichtenden Blogs "WABetaInfo.com" soll Whatsapp planen, für Gruppenchats eine Einladungsfunktion in die Einstellungen aufzunehmen. Nutzer könnten dadurch nicht mehr automatisch von Dritten in eine neue Gruppe eingeladen werden.

So funktioniert das neue Gruppen-Feature

Über eine neue Einstellung sollen die Nutzer entscheiden, wer sie in einen Gruppenchat einladen darf. Dabei stehen drei Möglichkeiten zur Auswahl:

Jeder kann einen Nutzer zum Gruppenchat hinzufügen. Nur eigene Kontakte können einen Nutzer in einen Gruppenchat holen. Niemand darf einen Nutzer ohne Erlaubnis in einen Gruppenchat ziehen.

Bei der zweiten Einstellungsmöglichkeit erhalten Nutzer Einladungen, wenn sie jemand zu einem Gruppenchat hinzufügen möchte, der nicht in ihrer Kontaktliste auftaucht. Für Nutzer, die von Gruppenchats genervt sind, könnte die dritte Variante die effektivste sein. Hierbei bekommen sie jedes Mal eine Anfrage geschickt bevor sie in einen Gruppenchat aufgenommen werden können. Beantwortet der Nutzer die Anfrage nicht innerhalb von 72 Stunden nicht, verfällt sie.



Noch ist kein Datum bekannt, wann das neue Feature eingeführt werden soll. Zunächst sollte es nur in der Beta-Version für das iPhone verfügbar sein. Android-Nutzer und reguläre iOS-Anwender müssen sich also noch gedulden.

