Hamburg. Google und Apple bieten eine App der saudischen Regierung an, mit der Männer ihre Frauen kontrollieren können. Die Tech-Unternehmen stehen in der Kritik. Die Frauen hingegen scheinen die App für eigene Zwecke auszunutzen.

Das muslimische Königreich Saudi-Arabien zeigt sich gerne weltoffen. So erlaubte Machthaber Mohammed bin Salman den Frauen in dem Land im vergangenen Jahr das Autofahren, ohne vorher die Erlaubnis ihrer Männer einholen zu müssen. Ein Medienwirksamer Schachzug: bin Salman, der Reformer.

Deuten die Zeichen auf ein weltoffenes Saudi-Arabien hin? Mitnichten. Das zeigt nicht nur die aggressive Außenpolitik des Königs, sondern auch diese Tatsache: Die saudi-arabische Regierung hat eine App für Smartphones veröffentlicht, mit der Männer ihre Frauen kontrollieren und ihnen etwa Ausreisen verbieten können. Google und Apple bieten das Programm zum Download an.

Was steckt hinter der App Absher?

Die App des saudi-arabischen Innenministeriums heißt Absher. Das Programm dient saudi-arabischen Bürgern dazu, diverse Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen. Saudis können mit Absher Parkgebühren, Strafzettel bezahlen oder Neugeborene anmelden. Eine klassische Verwaltungs-App also? Weit gefehlt, denn mit Absher können Männer auch die Namen und Passnummern ihrer Frauen registrieren. Das ist möglich, weil jede Frau in Saudi-Arabien noch immer einen männlichen Vormund hat.

Was ist die Folge? Mit Absher können die Männer den Aufenthaltsort ihrer Frauen oder Töchter nachverfolgen (sogenanntes "tracken"). Anders als mit Tracking-Programmen, die es auch hierzulande gibt, erhalten die männlichen Vormunde auch SMS, wenn die Frau oder Tochter ihren Pass an einem Grenzübergang oder Flughafen-Check-in benutzt. So können saudische Männer festlegen, ob und wohin eine Frau reisen darf. Per Daumendruck schränkt der Mann die Freiheitsrechte seiner Frau ein. Das sorgt für Kritik von Menschenrechtsorganisationen, vor allem für Google und Apple.

App noch immer verfügbar

Amnesty International und Human Rights Watch fordern die App-Anbieter Google und Apple nun zum Handeln auf. Sie sollen das Programm aus ihren Online-Läden entfernen. "Wir appellieren an diese Firmen, dass sie das Risiko für die Verletzung von Menschenrechten feststellen und den Schaden mildern, den diese Apps für Frauen haben können", sagt Amnesty International. Gerade Apple sei schließlich für seine strikten Richtlinien bekannt, die unter anderem Apps aussperren, die geeignet sind, andere zu gefährden. Die App hat mittlerweile auch die Politik erreicht. Der us-amerikanische Senator Ron Wyden forderte Google und Apple in einem Schreiben auf, Absher aus den Online-Stores zu entfernen.

Zwar haben beide Firmen inzwischen angekündigt, Absher prüfen zu wollen. Apple-Chef Tim Cook sei die App nicht bekannt, erklärte er gegenüber dem amerikanischen National Public Radio. Man werde sich Absher aber auf jeden Fall genauer anschauen. Google äußerte sich bislang noch nicht. Ein Blick in den App-Store am Freitag zeigte jedoch: Absher ist noch verfügbar.



Frauen nutzen Absher aus

Vielleicht ist das sogar gar nicht so schlecht. Denn offenbar nutzen Frauen in Saudi-Arabien die App Absher aus, um aus dem Land fliehen zu können. Darauf lässt zum Beispiel ein Tweet der ägyptisch-amerikanischen Journalistin Mona Eltahawy schließen. Auf Twitter teilte sie die Nachricht einer Frau, die behauptet, mit Absher sei es leichter, das Land zu verlassen. Bento berichtete zuerst darüber.

Re that Absher app that allows male guardians in #Saudi Arabia to issue permission for female relatives to travel and also to track the travel of those female relatives, a #Saudi feminist sent me this which is worth reading. #EndMaleGuardianshippic.twitter.com/FYqxrHbt34 — Mona Eltahawy (@monaeltahawy) 12. Februar 2019

Die Argumentation der Frau: Bevor es die App gab, hätten Frauen eine schriftliche Reiseerlaubnis ihres Vormundes benötigt. Dieser musste die Papiere persönlich einreichen. Ein hoher, bürokratischer Aufwand, der nur schwer zu umgehen sei. "Wer fliehen will, kann das mit Zugriff auf die App," vorher sei das nicht möglich gewesen, schreibt die Saudi-Araberin.

Es sei mittlerweile sogar so, dass sich Frauen im Netz Tipps geben, wie man Absher am besten ausnutzen kann. Dem Vater das Handy klauen, um heimlich Genehmigungen auszustellen, ist nur ein Ratschlag unter vielen. Aber das ist sehr gefährlich.

Viele Frauen wollen das Land verlassen

Erst kürzlich sorgte der Fall der jungen Saudi-Araberin Rahaf Mohammed el-Kunun für Aufsehen. Die 18-Jährige hatte sich während eines Besuchs in Kuwait von ihrer Familie abgesetzt. Sie gibt an, misshandelt und mit dem Tod bedroht worden zu sein. Per Twitter-Kampagne konnte sie in Thailand ihre Abschiebung verhindern. Kanada gab ihr schließlich Asyl.

Nach Ansicht von Menschenrechtlern ist das kein Einzelfall. Jedes Jahr gebe es in dem Land Fluchtversuche, berichtete Adam Coogle von der Organisation Human Rights Watch der Deutschen Presse-Agentur. Wer erwischt werde, müsse zum Teil mit "schrecklichen Folgen" bis hin zum Mord rechnen. El-Kununs Flucht richte nun mehr Aufmerksamkeit auf die Diskriminierung von Frauen in Saudi-Arabien und könnte die Regierung unter Druck setzen, um weitere wichtige Reformen einzuleiten.