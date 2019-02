Hamburg. Am Mittwoch hat die EU-Kommission die Weichen für Upload-Filter gestellt. Welche Auswirkungen hat das für die einzelnen Internetnutzer? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Das neue Urheberrecht stärkt aus Sicht der EU-Kommission auch die Rechte normaler Internetnutzer. Helfen soll dabei unter anderem der sogenannte Upload-Filter. "Sie können ohne Furcht vor Strafe hochladen", sagte Vizepräsident Andrus Ansip am Donnerstag in Brüssel. Denn nicht die Nutzer, sondern die Plattformen müssten auf die Einhaltung von Urheberrechten achten. Doch was genau bedeutet die neue Regelung für den Einzelnen? Die wichtigsten Fragen und Antworten:

Was ändert sich für den Internet-Nutzer?

Bislang gibt es auf vielen Portalen, beispielsweise der Video-Plattform Youtube, ein sogenanntes Notice-and-Takedown-Verfahren. Das heißt, dass nach dem Hochladen eines Videos ein möglicher Verstoß automatisiert festgestellt wird oder der Urheber Verstöße melden muss. Youtube ist dann dazu verpflichtet, zu handeln. In Zukunft muss die Plattform bereits vor der Veröffentlichung prüfen, ob die Inhalte möglicherweise urheberrechtlich geschützt sind. Diese müssten dann lizenziert werden oder dürften nicht hochgeladen werden.

Werden Upload-Filter schon jetzt eingesetzt?

Ja. Unter anderem Youtube prüft bereits vor der Veröffentlichung bei Videos die Tonspur und ob Musik urheberrechtlich geschützt ist.

Welche Probleme können die Upload-Filter mit sich bringen?

Kritiker sehen die Freiheit der Kunst in Gefahr, da Algorithmen nicht zwischen einer tatsächlichen Urheberrechtsverletzung und Satire unterscheiden können, beispielsweise bei Memes (wie im Tweet unter diesem Absatz), Witzen oder Samples. So würden möglicherweise auch legale Inhalte blockiert werden. Die Linke Europaabgeordnete Martina Michels bezeichnet die Upload-Filter als "Zensurmaschinen".

Welche Vorteile hat der Internet-Nutzer durch die Einführung der Upload-Filter?



Bislang waren die Nutzer selbst haftbar, wenn sie Urheberrecht eines Fremden verletzten. Rechteinhaber hätten sie theoretisch verklagen können. Das ändert sich nun: In Zukunft sind die Plattformen selbst für mögliche Urheberrechtsverletzungen verantwortlich.

Gibt es Ausnahmen von der Regelung?

Ja, ausgenommen sind Firmen, die drei Kriterien erfüllen: Sie müssen jünger als drei Jahre sein, dürfen einen Jahresumsatz von maximal zehn Millionen Euro und weniger als fünf Millionen Nutzer im Monat haben. Das soll vor allem Start-ups und junge Firmen schützen. In der Realität betrifft das nur wenige Plattformen. Das Parlament hatte eigentlich Ausnahmen für alle Unternehmen mit einem Jahresumsatz von bis zu 20 Millionen Euro gefordert.

