Kriechen, galoppieren oder doch überschlagen – wie würde sich ein Baguette bewegen, fragte Twitternutzer Dave am Donnerstag und gab als Antwortmöglichkeiten vier Animationen vor.

Würde das Baguette wie ein Wurm kriechen (1), wie ein Pferd galoppieren (2), wie ein Roboter rotieren (3) oder sich wie eine Raupe über den Boden schieben (4)? Dave, nach eigenen Angaben Filmemacher aus dem britischen Brighton, bittet um begründete Antworten.

Mehr als 100.000 Interaktionen gab es innerhalb von neun Stunden auf den Tweet und die dazugehörige Abstimmung. In den Kommentaren meldet sich auch der französische Comicbuchautor Boulet zu Wort. Er meint, Option 2 sei wegen der geringen Reibung mit dem Boden am effizientesten: Vor dem Verzehr müsse man dann nur die Enden abschneiden.

The second one seems more efficient, plus there is minimal friction with the ground, keeping the baguette edible (if you cut the ends. "Les croûtons" as we say in french.)