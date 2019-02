Hamburg. Mit Youtube-Convertern lassen sich Videos des Online-Streamingdienstes in Dateien downloaden, umwandeln und auf dem Smartphone, dem PC oder Mac speichern. Sind diese Programme legal?

Das neueste Musikvideo des Lieblingskünstlers, ein witziger Clip mit niesenden Pandas oder die Zusammenfassung der Spiele im DfB-Pokal: Auf Youtube finden Nutzer zu nahezu jedem Thema den passenden Clip. Vielen wollen das Angebot des Online-Videostreamingdienstes jedoch auch dann nutzen, wenn etwa das Datenvolumen aufgebraucht oder eine Internetverbindung nicht verfügbar ist. Mit sogenannten Youtube-Convertern oder auch Streamrippern oder Youtube-Downloadern, die es im Internet meist kostenlos gibt, lassen sich Videos oder Tonspuren von Youtube runterladen. Doch ist das überhaupt erlaubt oder begeht man hier eine Straftat?

Auf Youtube wird besonders viel Musik gehört

Der Weltverband der Phonoindustrie (IFPI) hat im Oktober den "Music Consumer Insight Report 2018" veröffentlicht. Die Studie klärt, wie Musik weltweit konsumiert wird. Youtube nimmt dabei eine große Rolle ein: Mit 47 Prozent fällt der größte Teil gestreamter Musik auf den Online-Videostreamingdienst. Insgesamt machen Video-Portale 52 Prozent aus, kostenpflichtige Audio-Streamingdienste wie Spotify, Amazon Music oder iTunes 28 Prozent und die kostenlose Konkurrenz 20 Prozent. Für ein Drittel der Befragten ist die Verfügbarkeit auf Youtube der Hauptgrund, den Video-Streamingdienst und keinen kostenpflichtigen Audio-Streamingdienst zu nutzen.

Sind Youtube-Converter legal?

Grund genug also für findige Programmierer, den Nutzern Tools an die Hand zu geben, mit denen die Youtube-Videos auf das Handy, den PC oder den Mac heruntergeladen werden können. Sogenannte Youtube-Downloader oder auch Streamripper boomen im Netz. Oft werden die Online-Programme kostenlos angeboten. Auf die Frage, ob Youtube-Converter legal sind, lautet die Antwort: ja. Sie müssen allerdings folgende Punkte beachten.

Die Programme dürfen zum Downloaden von Audiospuren, etwa in Form von MP3-Dateien oder Clips genutzt werden, wenn Nutzer währenddessen nicht bei Youtube eingeloggt sind. Für den privaten Gebrauch ist es nämlich erlaubt, Youtube-Videos herunterzuladen. Hier gilt das Recht auf Privatkopie nach Paragraph 53 Urheberrechtsgesetz. Mit einem Login würden allerdings die Youtube-AGBs (Punkt 6, K) greifen, in denen das Downloaden von Videos verboten wird. Auch ist es verboten, die Musik weiterzuverkaufen oder für andere Nutzer ins Netz zu stellen. Dann ist es keine Privatkopie mehr, sondern eine Urheberrechtsverletzung.

Was sagt die Musikbranche zu Youtube-Convertern?

Für die Musikindustrie sind Youtube-Converter ein Dorn im Auge. Zwar verdient die Branche noch immer einen Großteil ihres Geldes mit dem Verkauf von CDs, Platten oder Kassetten. Der Verkauf von MP3s und kostenpflichtiges Musikstreaming wird jedoch immer wichtiger. Der Industrie gehen durch Youtube-Downloader also Einnahmen durch die Lappen.

Daher klagt die Industrie immer wieder gegen Anbieter von Youtube-Convertern oder Streamrippern. Allerdings mit wenig Erfolg. Erst Ende Januar sorgte der Fall "RIAA vs. FLVTO.biz" für Aufsehen. Hinter dem Kürzel "RIAA" verbirgt sich die amerikanische Musikindustrie (Recording Industry Association of America), hinter "FLVTO.biz" eine russische Streamripper-Webseite. Zur Überraschung vieler Beobachter hat die Industrie die Klage, die im Auftrag von Warner, Sony und Universal erhoben wurde, verloren. Der Richter urteilte, dass die Klage außerhalb der amerikanischen Rechtssprechung liege. Statt des erhofften Präzedenzfalles hat der Prozess nun eine veritable Hintertür für (ausländische) Streamripper geöffnet, da diese nach der Entscheidung des Richters in Amerika praktisch legal operieren.