Hamburg. Seit Oktober liefert sich der Youtuber PewDiePie ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem indischen Kanal T-Series. Es geht um den inoffiziellen Titel des meist-abonnierten Youtube-Kanals weltweit. Der Kampf nimmt mittlerweile skurrile Formen an.

Ein Video im August 2018 brachte alles ins Rollen: Damals veröffentlichte Felix Kjellberg alias PewDiePie einen Clip mit dem Titel "Dieser Kanal wird PewDiePie überholen" auf Youtube. Seine Fans waren schockiert: Wird der PewDiePie-Kanal auf Youtube bald nicht mehr der Kanal mit den meisten Abonnenten sein? Kjellberg rief seine Fans in diesem Video auf, alles und jeden zu mobilisieren, um mehr Abonennten zu generieren. Eigentlich war das nur als Witz gemeint. Eigentlich.

Der simple Aufruf entpuppte sich als eine der größten Marketing-Kampagnen der Welt, mit teils sehr skurrilen Ausmaßen. Was geht da auf Youtube vor sich?

Wer ist PewDiePie?

Hinter dem Spitznamen PewDiePie verbirgt sich der schwedische Youtuber Felix Kjellberg. PewDiePie wurde bekannt durch sogenannte Let's-Play-Videos, also Clips in denen er ein Videospiel spielt, dabei sein Handeln und den Spielablauf kommentiert und gleichzeitig mit den Zuschauern interagiert, etwa deren Aufträge oder Ideen im Spiel ausführt. Seit August 2013 ist sein Youtube-Kanal der meistabonnierte private Youtube-Kanal der Welt. Daran konnten auch kontroverse Beiträge Kjellbergs, in denen er etwa antisemitische Witze reißt, nichts ändern. Kjellberg verdient mit seinem Kanal Millionen Dollar.

Was steckt hinter T-Series?

Der Youtube-Kanal, der sich nun anschickt, PewDiePie zu überholen, heißt T-Series. Dahinter verbirgt sich ein Musiklabel aus Indien, das auch Filme produziert. Auf Youtube gehören dem Label 29 Kanäle an. Der Hauptsender T-Series strahlt hauptsächlich indische Musikvideos und Bollywood-Trailer aus und ist so zu Kjellbergs größtem Konkurrenten geworden.

Woher kommt der Konkurrenzkampf?

PewDiePie's Aufruf bei Youtube entwickelte sich zu einer riesigen Unterstützungswelle quer durch das Internet. Kjellbergs Fans hingen Plakate in ihren Städten auf, baten Menschen in Fußgängerzonen, dem PewDiePie-Kanal zu folgen, sie malten Bilder oder verkauften Kekse an Türen. Einige Auszüge:

Die Kampagne zeigte schnell Wirkung: In den vergangenen vier Monaten abonnierten mehr Youtube-Nutzer PewDiePie's Kanal, als im gesamten Jahr 2017. Allein zwischen September und Dezember generierte Kjellberg mit seinem Aufruf mehr als 13 Millionen Abonnenten. Laut der Statistik-Seite "SocialBlade" bedeutet das, seine Abonnentenzahlen steigen um 700 Prozent schneller, als noch zuvor. Es entwickelte sich ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen. Stand jetzt, Dienstag 16.19 Uhr, hat PewDiePie 84,1 Millionen Abonnenten, T-Series 83,98 Millionen. Auf Youtube gibt es sogar einen Live-Kanal, auf dem sich Nutzer anschauen können, wer gerade führt. Durchschnittlich schauen dort 3000 Zuschauer zu.



Doch PewDiePie bekommt nicht nur Unterstützung von vermeintlich "normalen" Fans, sondern auch von anderen bekannten Youtubern. MrBeast etwa nutzte für seinen PewDiePie-Support sogar die größte Bühne der Welt, den Superbowl:

Andere Youtuber wie Logan Paul sagten Kjellberg ebenfalls ihre Unterstützung zu.

Und Youtuber Justin Roberts hat eigenen Angaben zufolge sogar ein Werbeschild auf dem Times Square in New York gekauft, um Kjellberg zu unterstützen:

Und was passiert eigentlich in Indien? Wie reagiert T-Series?

Der plötzliche große Zuwachs an Abonnenten von T-Series liegt vor allem daran, dass immer mehr Menschen in Indien Zugang zum Internet haben. Auf die Rivalität, die vor allem aus Richtung PewDiePie befeuert wurde, wusste man zunächst nichts, bzw. war überhaupt nicht interessiert. Nach und nach wurden jedoch auch die Menschen in Indien aufmerksam auf das, was sich da bei Youtube abspielt. Vor allem ein Lied von PewDiePie, "Bitch Lasagna", erregte in Indien die Gemüter. Viele Menschen in Indien fühlten sich durch bestimmte Textpassagen beleidigt.

Das hatte zur folge, dass Youtuber aus Indien eine Gegenkampagne starteten, zum Beispiel Carryminati mit diesem Song:

Was bedeutet der Kampf PewDiePie vs. T-Series?

Viele Fans von PewDiePie verkaufen den Konkurrenzkampf als Kampf von David gegen Goliath, schließlich sei Kjellberg ein privater Youtuber und hinter T-Series stecke ein großer Konzern. Wiederum andere führen an, dass hinter T-Series Gründer Gulshan Kumar steckt, der Früchteverkäufer war, bevor er T-Series gründete. Das Magazin "The Verge" hat das Duell mit dem Youtube-Boxkampf "KSI vs. Logan Paul" verglichen. Der Kampf PewDiePie vs. T-Series zeige, dass es auf Youtube vor allem um Rivalitäten gehe, sodass Nutzer sich für die gute oder böse Seite entscheiden können. Und die Washington Post sagt, der Erfolg von T-Series spreche vor allem dafür, wie sehr die Inder das Internet verändern, seitdem dort mehr Menschen Zugang zum Web hätten.