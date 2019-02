Hamburg. Schlecht gesicherte Software ist ein Einfallstor für Hacker. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) will Behörden und Unternehmen unter die Arme greifen, um ein Worst-Case-Szenario zu verhindern.

Durch technische Manipulationen ist es möglich, Sensoren, die in einem Deich verbaut sind, zu verwirren – diese liefern dann falsche Daten und zeigen plötzlich eine gefährliche Belastung nicht mehr korrekt an. Wenn ein Deich bei Hochwasser einbricht, könnte dies also auch auf das Konto eines Hackers gehen.

Ein solches Worst-Case-Szenario entwirft Christian Pfromm, der als Chief Digital Officer verantwortlich für die digitale Transformation der Stadt Hamburg ist, bei der Eröffnung des neuen Verbindungsbüro des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) am Dienstag nahe der Landungsbrücken auf St. Pauli.

Mehr Bewusstsein für sichere Software schaffen

Pfromm betont die Wichtigkeit von sicherer Software, um Szenarien wie einen Deichbruch oder auch Hackerangriffe in anderen kritischen Bereichen wie etwa bei Krankenhäusern oder der öffentlichen Stromversorgung zu verhindern. Dazu sollten technischen Produkte von Anfang an so konzipiert sein, dass sie keine Angriffsfläche für Hacker bieten. In der Fachsprache ist von "Security by design" die Rede. Für dieses Thema müsse mehr Bewusstsein im unternehmerischen Management und in öffentlichen Verwaltungen geschaffen werden, meint Pfromm.

Die Sensibilisierung für Datensicherheit ist eine zentrale Aufgabe des neuen BSI-Verbindungsbüros. Der niedersächsische Staatsekretär für Inneres, Stephan Mahnke, zählt auch "Vernetzung, Zusammenarbeit und Austausch im Alltag" als wichtige Funktionen hinzu.



"Große Risiken im Bereich der Digitalisierung"

Der Hamburger Ableger ist zuständig für ganz Norddeutschland mit den Bundesländern Niedersachsen, Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. Hinzu kommt Sachsen-Anhalt. Während das gesamte BSI in diesem Jahr insgesamt um mehr als 300 Stellen aufgestockt werden soll, ist für das Verbindungsbüro eine vorgesehen.

Um sich bei den Themen Netzinfrastrutktur und -architektur sowie "Security by design" weiterzuentwickeln, werde man auch "sehr stark international zusammenarbeiten und zwar mit den westlichen und östlichen Ländern", sagt Schönbohm. Er warnt: "Wenn wir so weitermachen wie vor zehn Jahren und das weltweit, werden wir große Risiken im Bereich der Digitalisierung eingehen".

Anzeige Anzeige

Reaktion auf "Doxing"-Skandal

Schönbohm war nach dem jüngsten "Doxing"-Skandal um den massenhaften Diebstahl von Daten von Politikern, Prominenten und Journalisten in die Kritik geraten. Ihm und seiner Behörde wurde eine schleppende Aufklärung des Falles vorgeworfen.

Lesen Sie auch: Seehofer weist Kritik zurück: "Haben rasch, effizient und sehr gut gehandelt



Innenminister Horst Seehofer (CSU) drängte danach auf mehr Kompetenzen für das BSI – etwa im Umgang mit Plattformen wie Facebook. Schönbohm betonte in Hamburg, dass man auf das neue "Internetsicherheitsgesetz 2.0" setze, wodurch das BSI bestimmte Berechtigungen erhalte, um Daten zu löschen. Man sei dann nicht mehr nur Bittsteller, sondern könnte die Plattformen direkt anweisen, Inhalte zu entfernen. Seehofer hatte nach dem bekannt gewordenen Datenklau auch angekündigt, das BSI solle die ausdrückliche Kompetenz erhalten, Bürger beraten zu können. Die Eröffnung des Hamburger Verbindungsbüros zeigt, dass dies sicherlich eine der leichteren Maßnahmen im Kampf gegen Hackerangriffe ist.