Köln. Ein neuer Konkurrent für Fortnite und Player Unknown's Battlegrounds: Der Battle-Royale-Shooter Apex Legends ist ab sofort spielbar. Das haben Electronic Arts und Respawn Entertainment am Montagabend bekannt gegeben. Download, Trailer, Charaktere, Gameplay: Das müsst ihr zu Apex Legends wissen.

Der kostenlose Battle-Royale-Shooter Apex Legends ist seit Montagabend frei zum Download verfügbar. Das Spiel ist im Titanfall-Universum angesiedelt und ab sofort auf Origin für PC, PlayStation 4 und Xbox One erhältlich. Apex Legends ist ein Konkurrent für Battle-Royale-Platzhirsch Fortnite und Player Unknown's Battleground (PUBG). Ähnlich wie Overwatch legt das Spiel den Fokus auf einzigartige Charakteren und Team-basiertes Gameplay. Hier gibt's den Trailer:

Wie EA in einer Pressemitteilung bekannt gab, wählen Spieler in Apex Legends eine von acht Legenden, also Spielfiuguren. Wie bei Overwatch bietet jeder Charakter einzigartige Fähigkeiten und eine eigene Spielweise. Battle-Royale-typisch gewinnt das Team, das als letztes noch steht.

Welche Charaktere gibt es in Apex Legends?

Als Kämpfer stehen etwa Bloodhound, der Fährtenleser, zur Verfügung. Bloodhound sieht die letzten Aktivitäten des Feindes auf der Karte und hat dementsprechend einen taktischen Vorteil. Lifeline ist eine Kampfsanitäterin, die Teamkameraden mit einem Schild abschirmt und sie zurück ins Leben holen kann.

"Unser Ziel bei jedem Spiel ist, dass der Spieler mit einem Plan anfängt und mit einer Story aufhört", erläutert Drew McCoy, Lead Producer bei Apex Legends. "Wir entwickeln ein Spiel, das nicht nur zu Beginn ein unterhaltsames und denkwürdiges Erlebnis liefert, sondern das anschließend noch lange weiterwachsen kann."

Das macht Apex Legends anders im Battle-Royale-Universum

Die Spieler wählen bereits vor Beginn des Spiels über das Jumpmaster-System ihren Abwurfpunkt, wodurch jedes Squad die volle Kontrolle über sein Ziel erlangt. Ist es klüger, sich sofort um die wertvollste Beute zu kümmern und dabei frühe Konflikte mit anderen Teams zu riskieren, oder den Angriff in einem Randbereich zu planen und abzuwarten, bis andere Squads sich gegenseitig ausgeschaltet haben?

Eine weitere Neuheit in Apex Legends stellen die Respawn-Sender dar. Es handelt sich dabei um Orte für den einmaligen Gebrauch, an denen besiegte Teamkameraden wiederbelebt werden können. Zusätzlich bietet Apex Legends ein kontextabhängiges Ping-Kommunikationssystem, durch das Spieler unter anderem Feinde, Waffen, Positionen mit einem Tastendruck melden können sowie ein intelligentes Inventarsystem, das Aufsätze und Ausrüstung nach dem Aufheben automatisch mit den zugehörigen Waffen verbindet.



Wann beginnt die erste Saison von Apex Legends?

Die erste Saison von Apex Legends wird im März beginnen und Spielern Gelegenheit geben, einen Battle Pass zu erwerben. So werden exklusive kosmetische Objekte freigeschaltet, die durch Spielen errungen werden können. Apex Legends wird dieses Saison-Modell weiterverfolgen, wobei jede Saison sich einem neuen Thema widmen und neue Inhalte in Form von neuen Waffen, Legenden, Skins und mehr einführen wird.

Wo kann Apex Legends runtergeladen werden?

EA hat eine neue Seite für Apex Legends angelegt. Dort finden Neugierige auch den Link zu Download. Oder sie klicken einfach hier.