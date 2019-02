Hamburg. Der weltberühmte EDM-Künstler DJ Marshmello gibt am Samstag das wohl größte virtuelle Live-Konzert der Welt im Videospiel Fortnite. Was es mit dem spektakulären Event auf sich hat und wann es stattfindet, lesen Sie hier.

Dem Videospiel-Phänomen Fortnite steht offenbar ein großes Event bevor. Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, soll der us-amerikanische Künstler DJ Marshmello am Wochenende das erste Live-Ingame-Konzert geben. Das bedeutet, DJ Marshmello tritt als virtueller Avatar im Videospiel auf. Spieler können am Konzert teilnehmen, indem sie in die Rollen ihrer virtuellen Charaktere schlüpfen und sich zum "Pleasant Park" begeben, einem bestimmten Ort in Fortnite.

Wer ist DJ Marshmello?

Christopher Comstock, wie DJ Marshmellow bürgerlich heißt, fällt besonders durch sein extrovertiertes Aussehen auf. Statt an seinem Gesicht erkennen ihn Fans an einem riesigen Marshmellow-Hut mit breitem Grinsen. DJ Marshmello feierte seinen Durchbruch als Künstler im Jahr 2016 mit dem Hit "Alone":

Wann findet das Ingame-Konzert bei Fortnite statt?

Offiziell wurde das Marshmello-Konzert von den Machern von Fortnite noch nicht bestätigt. Sogenannte Dataminer, also Programmierer, die den Spielecode von Fortnite auslesen und darin mögliche Neuigkeiten erkennen können, sind jedoch auf mehrere Hinweise gestoßen: So wurden der Marshmello-Skin, -Emote und -Tanz in den Spieldateien gefunden. Die Online-Ausgabe des Forbes-Magazins ist sich ebenfalls sicher. Dort beruft man sich auf ein Video, das kurz im Internet zu sehen gewesen sein soll. Darüber hinaus ist im Spiel bereits zu sehen, dass an besagter Stelle eine Bühne errichtet wird.

Mittlerweile hat sich DJ Marshmellow bei Twitter auch zu den Gerüchten geäußert und diese bestätigt.

Auf dem Bild ist Marshmellos signifikante Kopfbedeckung zu sehen. Viel wichtiger ist jedoch, was darunter steht: "Pleasant Park, 2. Februar, 14 Uhr PM". Daraus ist zu schließen, dass das Konzert in Deutschland um 20 Uhr bei Fortnite zu sehen ist. Mittlerweile wurde der Tweet vom offiziellen Fortnite-Account retweetet. Dem ersten Live-Ingame-Konzert dürfte somit nichts im Wege stehen.

DJ Marshmello kein Unbekannter in Fortnite

Fortnite-Spieler wissen: DJ Marshmello ist ein großer Fortnite-Fan und darüber hinaus kein schlechter Fortnite-Spieler. Gemeinsam mit dem wohl bekanntesten Streamer Ninja hat DJ Marshmello im vergangenen Jahr ein Wohltätigkeitsturnier gewonnen. Die zwei Teampartner hatten damals dementsprechend 49 andere Teams hinter sich gelassen.