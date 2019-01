Hamburg. Dutzende Nachrichten am Tag – das ist für viele Whatsapp-Nutzer nichts Besonderes. Mit dieser Funktion sind wichtige Nachrichten stets und ohne langes Suchen verfügbar.

Bei Whatsapp-Chats geht schnell die Übersicht verloren, besonders in Gruppen oder lange bestehenden Privatchats. Die Suche nach einer besonders wichtigen, lustigen oder schönen Nachricht wird dann zur Geduldsprobe und Glückssache. Doch das muss nicht sein, denn dafür gibt es in Whatsapp die Stern-Funktion. Praktisch: Der oder die Chat-Partner erfahren nicht, ob eine Nachricht als Favorit markiert worden ist. (Weiterlesen: Gericht – Familienmitglieder dürfen sich auf Whatsapp beleidigen)

Whatsapp-Favoriten in iOS sichern, finden und entfernen

Apple-Nutzer markieren eine wichtige Nachricht durch Antippen und Halten einer Nachrichtenblase. Im dann sichtbaren Menü tippen Anwender auf "Mit Stern markieren". Bei Fotos zeigt die untere Menüleiste das Sternsymbol direkt an. Die in einem Chat markierten Nachrichten finden Nutzer durch einen Tipp auf den Namen des Chat-Partners oder der Gruppe unter dem Eintrag "Mit Stern markierte". Alle Whatsapp-Lieblingsnachrichten sind im App-Hauptmenü unter Einstellungen > "Mit Stern markierte" aufgelistet.

Um den Stern bei einer Nachricht zu entfernen gibt es zwei Wege: Durch Tippen und Halten eines Textes und Antippen von "Kein Stern" oder unter der Übersicht "Mit Stern markierte" > Bearbeiten und Auswählen der entsprechenden Texte. Auch davon erfahren die Chat-Partner nichts.



Whatsapp-Favoriten in Android sichern, finden und entfernen

Unter Android markieren Nutzer eine Nachricht durch Tippen und Halten. Am oberen Bildschirmrand erscheint dann das Sternsymbol. Bei Fotos erscheint der Stern direkt am oberen Bildschirmrand. Alle Lieblingsnachrichten sammelt Whatsapp in einer Übersicht, die Anwender durch einen Tipp auf das Dreipunktmenü im App-Hauptmenü finden. (Weiterlesen: Whatsapp löscht Fotos und Chats: Was Sie jetzt wissen müssen)

Um den Stern einer Nachricht zu entfernen, tippen und halten Nutzer eine Nachricht und tippen anschließend auf das durchgestrichene Sternsymbol. Die Chatpartner erfahren davon nichts. (Weiterlesen: Milch kleckerfrei einschenken - so geht's)