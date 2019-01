Menlo Park. Facebook plant laut eines Medienberichts seine zugekauften Dienste enger mit dem eigenen Angebot zu verschmelzen. Auswirkungen könnte dies im Chat-Bereich haben.

Facebook, Whatsapp und Instagram sind schon seit langem eins. Die drei Apps operierten aus Sicht der Nutzer bisher allerdings noch weitgehend unabhängig voneinander. Lange erwartet wurde, dass sie irgendwann enger miteinander verzahnt sind. Der erste Schritt in diese Richtung deutet sich nun an.



Laut einem Bericht der "New York Times" plant Facebook einen Nachrichtenaustausch zwischen den Apps zu ermöglichen. Das berichtet die US-Zeitung unter Berufung auf vier nicht namentlich genannte Informanten.

Zusammenlegung der Messenger-Dienste

Demnach sollen Facebook, Whatsapp und Instagram als eigene Apps fortbestehen. Eine Vereinheitlichung der Dienste sei bei der "ihnen zugrunde liegende Messaging-Infrastruktur" geplant. Die Überlegungen befänden sich noch in einer frühen Phase und könnten wohl erst bis Ende dieses Jahres oder Anfang 2020 umgesetzt werden. Abzusehen ist daher auch noch nicht, was sich für Nutzer durch eine stärkere Verzahnung der Dienste ändern könnte.

Von Facebook selbst wurde der Bericht nicht bestätigt. Es gab auch keine offizielle Ankündigung. In einer Stellungnahme für die "New York Times" hieß es lediglich, man wolle die "besten Messaging-Erfahrungen" bieten "und die Menschen wollen, dass Messaging schnell, simpel, verlässlich und privat ist."