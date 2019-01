Hamburg. Amazon ist der Platzhirsch unter den Online-Shops. Doch wenn es um individuelle Produkte und Geschenke geht, sind Nutzer bei anderen Anbietern oft besser aufgehoben. Vier Alternativen zu den bekannten Online-Schwergewichten.

Die kleineren Alternativen zu Marktgrößen wie Amazon, Zalando oder Otto können nicht mithalten, wenn es um die schiere Masse der verfügbaren Artikel geht. Außerdem sind sind die Versandzeiten teilweise länger. Dafür bekommen Käufer mitunter individuellere Artikel, die erst nach Bestellung angefertigt werden.

Redbubble: Designs von Künstlern

Bei Redbubble legen Nutzer zunächst fest, was sie gerne mögen; zur Auswahl stehen Kategorien wie Dinosaurier, TV-Serien, Bier, Kalifornien oder Psychedelisches. Anhand dieser Auswahl bekommen Nutzer eine personalisierte Auswahl passender Designs angezeigt. Jedes Design kann in der Regel als T-Shirt, Pullover, Poster, Strampler, Smartpone-Hülle, Kissen, Wanduhr oder Turnbeutel bestellt werden. Wer mehr über einen Designer erfahren möchte, findet entsprechende Profile und eine Übersicht dessen weiterer Arbeiten. Kreative Nutzer können außerdem eigene Designs einstellen. Die Künstler werden an Verkäufen beteiligt, die Produktion übernimmt Redbubble. Neben der Homepage gibt es Redbubble auch als App für Apples iOS.

Patternator: Vom GIF zum Sofakissen



Die App Pattrernator ist zunächst kein klassischer Online-Shop. In erster Linie erstellen Nutzer damit nach Belieben eigene Designs, die sich dann als animierte Bilddatei GIF, Video oder als Smartphone-Hintergrund speichern oder direkt verschicken und auf Instagram veröffentlichen können. Doch wie bei Redbubble können Anwender ihre Entwürfe auf T-Shirts, Kissen, Taschen oder Smartphone-Hüllen drucken lassen. Das funktioniert mit eigenen Fotos und den in der App verfügbaren Motiven. Erst die Bestellung löst die Produktion aus. Patternator gibt es als App für Apples iOS und Googles Android.

Asos: Mode mit Video-Vorschau

Bei Asos gibt es unter anderem Wohn-, Deko- und Alltagsartikel, wie Kulturtaschen oder Blumentöpfe in Elefantenoptik; der Fokus liegt jedoch auf Mode. Zu fast allen Artikeln gibt es neben Fotos auch Videos, dazu bietet Asos einen sogenannten Passform-Assistenten, der bereits bei der Suche nach Kleidungsstücken die jeweils passende Größte findet. Wer ein besonderes Kleidungsstück in einem anderen Katalog, im Internet oder im echten Leben findet, kann davon ein Foto machen und das Bild hochladen; anschließend wird der Shop nach vergleichbaren Designs durchsucht. Für 20 Euro Jahresbeitrag wird die Ware, wie von Amazon Prime bekannt, am nächsten Werktag geliefert. Asos gibt es als Homepage sowie als App für Apples iOS und Googles Android.

Wish: Viele schräge Produkte



Bei Wish gibt es durchaus ungewöhnliche Artikel – Beispiel gefällig? Für drei Euro inklusive Versand bekommen Käufer eine Innenbeleuchtung samt Bewegungsmelder für die Kloschüssel. Doch es gibt auch Poster, Uhren, T-Shirts, Schuhe oder Smartphone-Hüllen. Viele Artikel tragen Banner wie "91 Prozent reduziert". Die Plattform wirbt damit, dass Anwender direkt beim Hersteller kaufen, als ohne Zwischenhändler, die auch Gewinn machen wollen. Allerdings sind unter den Angeboten viele Billigartikel aus Asien, wie Nachbauten von Apples kabellosen Kopfhörern Airpods. Das hat drei Nachteile: Der Versand dauert lange, die Qualität eineger Produkte ist teils mittelmäßig und bei Beträgen über 22 Euro müssen Kunden beim Zoll Steuern nachzahlen. Vor allem für Geschenkideen ist Wish aber einen Blick wert. Wish hat eine Homepage sowie Apps für Apples iOS und Googles Android.