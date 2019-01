Hamburg. Plötzlich war sie weg: Die beliebte Satireseite "Tattoofrei" war zwischenzeitlich von Facebook abgeschaltet worden. Nun ist sie wieder da, doch der Betreiber hat angeblich die Nase voll. Er will sich von Facebook verabschieden.

Der Betreiber der Facebookseite "Tattoofrei – Es ist schön, keine Tattoos zu haben" hat seinen "Abschied" vom sozialen Netzwerk verkündet. Fast eine halbe Million Facebooknutzer folgen der Seite, die tätowierte Menschen ironisch und manchmal vulgär auf die Schippe nimmt. Mitte Januar hatte Facebook den Satireaccount allerdings zwischenzeitlich deaktiviert.

Mittlerweile ist die Seite zwar wieder einsehbar, doch der Betreiber will sich umorientieren. Über Twitter ließ er wissen, dass die vorübergehende Facebook-Sperre ihn nicht mehr störe. Vielmehr trauere er dem Netzwerk nicht nach und sei ohnehin nur noch auf Twitter und Instagram aktiv. Viele Fans bedauern die Entscheidung, aber äußern auch Verständnis.

Hinter der Satireseite steht der nahezu volltätowierte Berliner Chris, der sich in Anspielung auf Untätowierte manchmal "Reiner" nennt. In seinen Posts schlachtet er Klischees über tätowierte Menschen aus. In witzigen Bildchen – sogenannten Memes – stellt er diese beispielsweise als kriminell, herzlos oder schlichtweg dumm dar.

Ein wichtiger Faktor für die überdurchschnittliche Popularität der Seite war auch die Leserpost, die der Betreiber stets online teilte. Manche User saßen den als Scherz gemeinten Sprüchen auf und beschwerten sich regelmäßig über die pauschale Verunglimpfung Tätowierter. Derartige Missverständnisse oder auch die vielen Rechtschreibfehler in den wütenden Kommentaren trugen dann wiederum zur Belustigung der Follower bei.

Facebook beschäftigt nach eigenen Angaben 20.000 Moderatoren, die das soziale Netzwerk nach Hetze und Fake News durchforsten und verunglimpfende oder vermeintlich beleidigende Posts löschen.

Satire von "Barbara" auch schon Opfer von Löschaktionen

Dabei werden ab und zu auch satirische Inhalte gesperrt – vergangenes Jahr verschwanden beispielsweise Posts der Street-Artist-Künstlerin "Barbara" auf Facebook und Instagram. In diesem Fall hatte sich Facebook später entschuldigt: Das Verbergen der satirischen Bilder sei ein Versehen gewesen.

Ob "Tattoofrei"-Satiriker Chris aber tatsächlich seine Facebookseite stilllegt, bleibt offen. Nachdem er zuletzt Ende Dezember einen Post abgesetzt hatte, meldete er sich am Mittwoch zurück. Er teilte einen Medienbericht, der die Sperre seiner Seite verkündete, mit dem Kommentar: "Warte, was? #Fake News"

