Hamburg. Wann erscheint die Playstation 5 und wie stark ist die Hardware der PS5? Die Gerüchteküche zum Nachfolger der Playstation 4 brodelt im Internet. Einige Informationen sind schon durchgesickert, zum Beispiel zur Hardware.

Sonys Playstation 4 ist vor knapp fünf Jahren auf den Markt gekommen und ist auch heute noch ein wichtiger Verkaufsschlager für Sony. So setzten die Japaner alleine im Weihnachtsgeschäft 2019 mehr als 5,6 Millionen Spielekonsolen ab. Insgesamt kommen die verschiedenen Versionen der Playstation 4 inzwischen auf rund 91,6 Millionen verkaufte Geräte. Sony setzte sich mit der PS4 an die Spitze im Konsolenmarkt, wo der Konzern mit der Xbox von Microsoft und der Switch von Nintendo konkurriert.

PS4, PS4 Slim, PS4 Pro, PS5?

Stichwort "verschiedene Versionen": Mit der Playstation 4 Pro, die im September 2016 auf den Markt kam, versuchte Sony, eingefleischte Spieler, sogenannte Hardcore-Gamer, vor einem Wechsel zum großen Konkurrenten Microsoft (Xbox One, Xbox One S und Xbox One X) oder gar einem Umstieg auf den PC abzuhalten. Wie das erfolgreiche Weihnachtsgeschäft zeigt, mit Erfolg. Doch reichen die aktuellen Playstation-4-Modelle aus, um beim Weihnachtsgeschäft 2019 ähnlich gut abzuschneiden?

Kommt die PS5 überhaupt?

Vermutlich nicht. Im Hintergrund arbeiten die Japaner bereits am Nachfolger der Playstation 4, das ist sicher. Schon vor einem Jahr verkündete Shawn Layden, der US-Chef von Sonys Spielsparte Sony Interactive Entertainment America, dass es eine Playstation 5 geben werde. Das Datum verriet er natürlich nicht. Es wird aber gemunkelt, dass es 2020 so weit sein könnte. Dass solche Mutmaßungen mit Vorsicht zu genießen sind, zeigt die Aussage eines bekannten Analysten, der zwar das Veröffentlichungsdatum der PS4 Slim und PS4 Pro richtig ankündigte, bei der PS5 jedoch daneben lag.

Die ersten Fakten zur Playstation 5

Anfang des Jahres ist im Internet ein Leak aufgetaucht, dass erste Informationen zur nächsten Generation der Playstation-Konsole offenbarte. Beim Sozialen Netzwerk Twitter wurden Merkmale des neuen Prozessors der PS5 veröffentlicht, die Rückschlüsse auf die Leistungsfähigkeit der Konsole zulassen.

Glaubt man dem Twitter-Nutzer "Apisak", der die kryptische Modellnummer "2G16002CE8JA2_32/10/10_13E9" von Sonys Chip entschlüsseln konnte, kommt der neue Prozessor der Playstation 5 von AMD und heißt "Gonzalo". Auch leitet er aus der Modellnummer weitere Informationen ab: Demnach ist der Chip deutlich leistungsfähiger (3,2 GHz) als der Chip der PS4 Pro (2,1 GHz). Viel wichtiger für einen Leistungssprung gegenüber der dann alten Playstation-4-Generation dürfte jedoch die Bauart des Chips und die höhere Taktrate sein, das war bisher der Flaschenhals der Sony-Konsolen.

Wann erscheint die Playstation 5?

So, das muss mit gesicherten Information erst einmal reichen. Zurück zur Gerüchteküche und Indizienforschung. Wann erscheint die Playstation 5 denn nun? Es gibt einige Hinweise, die auf Ende 2019 bzw. das Jahr 2020 hindeuten. So machte eine Aussage von AMD-Chefin Lisa Su die Kollegen von "giga.de" aufmerksam. Demnach erklärte Su, dass man bei AMD in diesem Jahr mit einem Umsatzrückgang in der Semi-Custom-Sparte rechne, dem Bereich, der für die Herstellung der Konsolenprozessoren verantwortlich ist. Die Schlussfolgerung: Anscheinend wird die Chip-Produktion für PS4 und Xbox One in diesem Jahr stark zurückgefahren. Im gleichen Atemzug soll Su sie jedoch klar gemacht haben, dass sie mit einem rasanten Wachstum im darauffolgenden Jahr rechnet – was auf den Release einer neuen Konsolengeneration im Jahr 2020 hinweist.

Kommt die PS5 noch 2019 auf den Markt?

Der gut informierte Analyst für Videospiele, Michael Pachter, sagte dem Portal "GamingBolt", dass die PS5 "bis 2019, vielleicht 2020" erscheinen würde. Unterstützt wird diese These von Jason Schreier, Journalist beim Videospiel-Fachportal "Kotaku". Er hat mit diversen Spiele-Entwicklern gesprochen, die für 2020 planen, Spiele zu veröffentlichen. Dabei kam natürlich auch das Thema Next-Gen-Konsolen auf. Schreier kommt zu dem Fazit, dass die PS5 nicht vor 2020 erscheint.

Erscheint die Playstation 5 erst 2021?

Gegen die These von Schreier könnte jedoch der Drei-Jahres-Plan von Sony sprechen. Sonys Geschäftsführer Kenichiro Yoshida räumte bei der Vorstellung des Geschäftsplans Ende 2018 ein, dass die Gewinne des Unternehmens bis 2021 sinken würden. Ein solcher Einbruch ist zu erwarten, wenn die PlayStation 4 den Markt sättigt. Ab 2021 könnte mit der Veröffentlichung der Playstation 5 gegengesteuert werden bzw. ein neuer Markt erschlossen werden.