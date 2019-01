Hamburg. Eine Frau hat mit ihrer Malerei andere Menschen dazu gebracht, Menschen zu malen, die Menschen malen, die Menschen malen. Was steckt hinter dieser phantastisch kuriosen Kettenreaktion im größten Internet-Forum der Welt (Reddit)?.

Das Internet hält manchmal Sonderbares bereit. Fast jeder Nutzer kennt das niesende Pandababy und die erschrockene Reaktion seiner Panda-Mama darauf. Auch über "Grumpy Cat", die wohl berühmteste Katze der Welt, sind die meisten beim Surfen schon gestolpert. In Deutschland erlangte im Jahr 2015 ein Zettel an einer Tür der Uni Mainz besondere Berühmtheit. "Der Techniker ist informiert" wurde zum bekannten deutschen Internet-Phänomen.

Die Entstehung eines Internet-Phänomens

Solche Phänomene treten meist völlig unvorhersehbar auf. Im aktuellen Fall hat ein junger Mann "nur" ein Foto seiner Mutter, die stolz ein selbst gemaltes Bild in die Kamera hält, bei Reddit hochgeladen. Reddit ist so etwas, wie das größte Internet-Forum der Welt, in dem sich Nutzer mit Gleichgesinnten über ihre Interessen austauschen können. Das Themenspektrum bei Reddit reicht von politischen Diskussionen über Verschwörungstheorien, Videospieltipps, mathematischen Gleichungen und natürlich Sex.

Das Bild, das die gleich zu sehende Kettenreaktion auslöste, wurde im Bilder-Forum ("r/pics") veröffentlicht. Überschrieben ist es mit "My mom painted this and said no one would like it. It's her 2nd painting" (zu dt.: "Meine Mutter hat das hier gemalt und sagte, dass es niemandem gefallen würde. Es ist ihr zweites Bild"). Der Nutzer Gaddafo postete darunter dieses Bild:

Zu seiner Verwunderung stieß das Bild auf viel Zuspruch. Unter dem ursprünglichen Beitrag finden sich 1500 Kommentare und über 75.000 sogenannte Reddit-"Upvotes", so etwas wie die "Gefällt mir"-Knöpfe bei Facebook. Und es folgte das hier:

Wie auf dem Bild zu sehen ist, hat ein anderer Künstler die Frau gemalt, die den Schwan gemalt hat. Der Start einer unglaublichen Kettenreaktion.

Die Nutzerin "lillyofthennight" fügte eine weitere Ebene hinzu: "I painted the guy who painted the other guy's mom" ("Ich haben den Typen gemalt, der die Mutter des anderen Typen gemalt hat"). Doch hier war noch nicht Schluss.

Nutzer "seamuswray" machte weiter: "I painted the girl who painted the guy who painted the other guy's mom who painted an egret" ("Ich habe das Mädchen gemalt, das den Typen gemalt hat, der die Mutter von dem anderen Typen gemalt hat, die den Reiher (eigentlich ist es ein Schwan, Anm. d. Red.) gemalt hat"). Mittlerweile ist die vierte Ebene erreicht, doch natürlich ist hier noch nicht das Ende.

Nein, auch hier ist noch längst nicht Schluss.

Der folgende Nutzer bringt nun eine ganz neue Ebene ins Spiel:

Und diese Nutzerin fügt alles wieder zusammen:

Die Reaktionen auf das Bild der Frau, die einen Schwan gemalt hat, nehmen einfach kein Ende.

Nutzer "SHOWMEWHATYOUGOTTT " veröffentlichte folgendes Bild. War die ganze Malerei etwa nur die Verschwörung des Schwans?

Wer jetzt den Überblick verloren hat, sollte sich das Diagramm von "zcuhdee" anschauen. Darauf sind die verschiedenen Zeit- und Malerei-Ebenen genau zu erkennen. Das Diagramm gibt es in der kleinen Version (unten) oder in der großen, stets aktualisierten Version zum Download (hier klicken).

Erinnerungen an Popkultur werden wach

Die witzige Kettenreaktion bei Reddit erinnert an eine Szene aus dem Film "Flucht vom Planeten der Affen", in der der Wissenschaftler Dr. Otto Hasslein (gespielt von Eric Braeden) anhand eines Bildes verschiedene Zeitdimensionen erklärt.

In der Szene erklärt Hasslein, wie die Affen der Zukunft zurück in die Vergangenheit gebracht werden könnten. Es geht dabei um die "infinite regress"-Theorie, also der Theorie, dass eine Reihe von entsprechend zusammengehörigen Elementen mit einem ersten Element beginnen, jedoch keinem letzten Element enden, wobei jedes Element in gewissem Sinne zum nächsten Element führt oder dieses generiert. So wie vermutlich auch bei dem Bild der Frau, die einen Schwan gemalt hat.

Wer ist die Frau, die den Schwan gemalt hat?

Einige ausländische Medien haben über die kuriose Kettenreaktion berichtet, so auch die britische BBC. Die Kollegen haben herausgefunden, wer die Frau ist, die mit ihrem Gemälde dafür gesorgt hat, dass Menschen Menschen malen, die Menschen malen. Die Frau heißt Cindi Decker, 55 Jahre alt, Lehrerin aus Jacksonville, Florida. "Ich bin nur eine ganz gewöhnliche Mutter, die ein paar sehr außergewöhnliche Tage hinter sich hat", sagt Decker der BBC. Das stimmt. Aktuell dürfte Decker die wohl berühmteste Mutter bei Reddit sein. Bei "imgur", einem Bilderdienst im Internet, wurde ihr Bild bereits über 1,2 Millionen Mal angeschaut.

Wer ist der Typ, der die Frau gemalt hat, die den Schwan gemalt hat?

Die Kettenreaktion in Gang setzte die erste Malerei eines Mannes "der Frau, die den Schwan gemalt hat". Hinter dem Nutzernamen "u/k__z" verbirgt sich Kristoffer Zetterstrand, ein 45-jähriger Künstler aus Schweden. Er ist beim Durchschauen von Reddit auf viele Fotos gestoßen, auf denen Mütter ihre Bilder präsentieren. Ich dachte, es sei nett, und hab dann das Bild gemalt. Nur so aus Spaß", sagte Zetterstrand der BBC. Was dann geschah, hat ihn sehr überrascht. Über 50 Malereien seien mittlerweile veröffentlicht worden. Und es werde immer "kleinteiliger und kleinteiliger".

Zetterstrand setzte sich sogar mit Cindi Decker in Verbindung. Sie sei sehr glücklich über die Entwicklungen. Zetterstrand: "Ich schicke ihr mein Bild bald zu."